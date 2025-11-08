Una mujer resulta herida al ser atropellada en la TF-21, en La Victoria (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este sábado tras ser atropellada en la carretera TF-21, en el punto kilométrico 4 aproximadamente, en el municipio de La Victoria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:01 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente y que una persona precisaba de asistencia sanitaria, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, y tuvo que ser trasladada en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.