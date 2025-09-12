Una mujer, trasladada en helicóptero en estado grave al sufrir un mareo en el Parador del Teide

Archivo - Helicóptero de rescate del GES - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 56 años se encuentra en estado grave tras sufrir un mareo en el Parador del Teide.

Los hechos sucedieron pasadas las 12.00 horas cuando se recibe una alerta en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias en la que se comunicaba que una mujer, que se encontraba en la recepción, precisaba asistencia sanitaria tras sufrir un mareo.

Miembros del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja Española, activados por el Consorcio de Bomberos de Tenerife, le prestaron la primera asistencia a la afectada, que presentaba problemas de salud.

Posteriormente, el personal del SUC procedió a su valoración y asistencia y una vez estabilizada, fue trasladada en estado grave en helicóptero medicalizado, que tomó tierra en la zona de El Portillo, hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Canarias.