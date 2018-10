Los Multicines Monopol, en Las Palmas de Gran Canaria, proyecta este jueves 'Mapa' y 'Once upon a Time in Anatolia'

Actualizado 02/05/2013 9:00:04 CET

Los Multicines Monopol, en Las Palmas de Gran Canaria y en el marco del Festival de Cine, proyectará este jueves, 2 de mayo, la última película ganadora del Festival de Sevilla 'Mapa' (España, 2012) y el último Gran Premio del Jurado de Cannes 'Once upon a Time in Anatolia' (Turquía, 2011).

De esta forma, LPA Films continúa proyectando el primer jueves de cada mes dos películas de referencia en el circuito de festivales internacionales, según informó el Ayuntamiento en nota de prensa.

La primera en proyectarse será 'Mapa' de Elías León Seminiani (19.00 horas) y, posteriormente, 'Once upon a Time in Anatolia' de Nuri Bilge Ceylan (21.00 horas). Ambas se podrán ver por un precio único de 5 euros, sesión doble que se completará con la invitación a una consumición en La Azotea de Benito Cocktail Bar (2ª planta del Centro Comercial Monopol).