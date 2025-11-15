Naím Yánez, concejal de Turismo de Arona: "El exceso de burocracia nos va esclavizando, es la esclavitud del siglo XXI"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Arona, Naím Yánez (Vox), se muestra contrariado con la "ineficacia" de las administraciones públicas debido al exceso de burocracia que lastra la gestión.

"El exceso de burocracia nos va esclavizando, es la esclavitud del siglo XXI", apunta a Europa Press tras diez meses al frente del departamento a raíz del pacto de gobierno suscrito por Vox con PP y CC una vez fueron expulsados del Gobierno municipal los ediles de Más por Arona.

Yánez cree que se está "demostrando" que la burocracia "ha condenado a los estados modernos" porque incluso también existe en las empresas privadas "pero en menor medida", ya que deben "responder a esa regulación que imponen las administraciones".

No obstante, tilda de "apasionante" la labor que lleva su partido al frente de la Concejalía.

En Turismo, por ejemplo, entiende que hay que hacer una "reflexión profunda" sobre "como afecta" esta actividad a las sociedades y aunque reconoce que disponen de "poco personal", una de las ideas en las que trabaja es fomentar la unión de turismo y cultura y que los turistas también visiten Arona por "necesidad cultural".

"Tenemos mucho por hacer y es muy interesante cada pequeño logro que se va realizando", indica, subrayando que empiezan a posicionarse ya a la altura de las dos capitales canarias.

En cuanto al patrimonio histórico apunta que "cualquier cosa que se haga ya es beneficioso porque se hacía más bien poco" y aunque reconoce que el municipio no tiene una "extensión patrimonial histórica que sea de gran relevancia", recuerda que el próximo año se cumple el vigésimo aniversario de la declaración de Arona casco como Bien de Interés Cultural.

"Es apasionante también apostar por esa declaración para seguir protegiendo nuestro patrimonio, no solamente a través de esa arquitectura tradicional canaria sino de todo el tejido etnográfico que existe en cuanto a nuestros folclore, nuestras historias y yo creo que tiene que seguirse fomentando para no perder con el paso del tiempo las tradiciones", señala.

De hecho, apunta, la última actividad organizada por la Concejalía son unos talleres sobre oficios artesanales y tradicionales de las islas para que los jóvenes "puedan acercarse, conocerlos y despertar esa inquietud para que no se pierda a lo largo de las generaciones".