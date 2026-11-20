La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, presentando el programa de Navidad de 2026 - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Navidad llegará a Las Palmas de Gran Canaria el próximo jueves, 26 de noviembre, con el tradicional encendido en la plaza de Santa Ana y que estará acompañado con la actuación musical del artista canario St. Pedro.

La iluminación ofrecerá, un año más, espectáculos lumínicos a diario, con dos millones de luces led, en la plaza de Vegueta y en la calle Mayor de Triana a las 19.30 horas y, de jueves a domingo, habrá un segundo pase a las 20.30 horas, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Así lo ha indicado este viernes la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, en la presentación de la agenda navideña que lleva por lema 'Vive la Navidad' y que componen actos, indicaron, "pensados para vivir en familia y para todo tipo de públicos y edades".

Darias ha asegurado que los actos programados son una "invitación a salir" para encontrarse, "compartir" y "disfrutar" de las calles y de las plazas de la ciudad. Para ello, indicó que la programación se extenderá por la ciudad "con propuestas para diferentes edades, gustos y sensibilidades" y combinará las "tradiciones con nuevas experiencias", teniendo "muy presentes a los niños".

"Se invita a recuperar la ilusión, compartir deseos y revivir los recuerdos de la infancia a través de una imagen protagonizada por una carta a los Reyes Magos y acompañada por personajes de la Navidad de la ciudad. Una imagen que simboliza el espíritu de estas fiestas y anticipa una programación que llenará de música, encuentros y actividades las calles, plazas y espacios de Las Palmas de Gran Canaria", apuntó Darias.

Por su parte, el concejal de Cultura expuso que se ha preparado una programación "amplia, diversa y pensada para todas" las edades, combinando "música, tradición, espectáculos, propuestas infantiles, familiares y espacios para compartir".

MARKET Y FERIA DE ATRACCIONES

Añadió que a partir del 4 de diciembre las fiestas comenzarán a sentirse tambié en el parque Santa Catalina y su entono. Ese día, la Ciudad de la Navidad abrirá sus puertas con su Market navideño que, además de sus puestos de venta de curiosidades y potenciales regalos, ofrecerá una feria de atracciones que estará ubicada en la zona de El Refugio.

Por su parte, en la plaza de Canarias, en la trasera del Edificio Miller, acogerá el escenario al que se subirán grupos musicales para ofrecer "una programación musical muy potente", según dijo Íñiguez.

La Trova, Los Salvapantallas, Los Lola, Los Aseres, Los 600, Maldita EGB, Aduén Amaya, Kilombo Improvisado, Daniel Calero, Miss Music Band, Lío Gordo, Kilian Viera, Family Soul Band, Señor Natilla o Son de Isla, recorrerán el escenario.

Además los tributos a Mecano y Maná, Barco a Venus y Rayando el sol también actuarán al igual que djs.

En cuanto a las citas infantiles, ZALAKADUKA regresa al Teatro Pérez Galdós, del 26 al 28 de diciembre, con 'Zenicienta by Zalakadula', una divertida y sorprendente versión del clásico de 'Cenicienta'. A ello se sumará el concierto especial de la Banda Sinfónica Municipal 'Las Navidades del nuevo Harry Potter' en la plaza Santa Ana, con la participación del crooner Fasur Rodríguez, junto con la escuela de talentos Saray Castro.

Otra tradición para compartir con los más pequeños de la casa es la visita a nacimientos con arraigo como el del parque San Telmo, que el área de Cultura inaugurará el 11 de diciembre.

Asimismo otro acto destacado será el del 5 de enero con la llegada de SS.MM. los Reyes Magos a la Base Naval y la cabalgata, que partirá de la calle Juan Rejón hasta el parque San Telmo.

FIN DE AÑO Y REYES

La programación navideña también recoge citas consolidadas como el tradicional Concierto de Navidad de Los Gofiones, el concierto de la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias y otro más de la BSM por el 500 Aniversario de la Real Audiencia de Canarias, todos ellos en la plaza de Santa Ana.

Además de la apertura de cinco patios del casco histórico en una nueva edición de Música en el corazón de Vegueta y un encuentro navideño de Barrios Orquestados en la Alameda de Colón.

Para el 31 de diciembre, el recinto de Santa Catalina despedirá 2026 con una gran fiesta que, desde las 22.00 hasta las 05.30 horas, celebrará la llegada del año nuevo al ritmo que marcarán varias formaciones musicales. A las 23.59 horas de la última noche del año, el cielo se iluminará con los fuegos artificiales que se lanzarán desde Los Muellitos, en La Cícer.

Asimismo la Noche de Reyes llegará a la zona de Triana donde se volverá a acoger la víspera de Reyes, hasta la media noche, diferentes conciertos en el entorno de la zona.

Por último, se indicó que también las Bibliotecas Públicas Municipales permanecerán atentas a la Navidad con la programación de numerosas actividades. Todo el listado de opciones puede consultarse en el programa alojado en la plataforma digital lpacultura.com.