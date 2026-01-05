NC-BC apoya la garantía de ayudas a canarios en Venezuela y pide al Gobierno un rechazo "firme" a la acción militar

Archivo - El portavoz del Grupo de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos - NC-BC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, trasladó este lunes, en la reunión con el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, el "respaldo" de su formación al Gobierno y al conjunto de las instituciones del archipiélago para "garantizar el bienestar, la seguridad y la estabilidad de la comunidad canaria en Venezuela tras el ataque militar de Estados Unidos del pasado 3 de enero".

Campos reclamó al gabinete de CC y PP una condena "clara" de la intervención militar ordenada por Donald Trump y valoró que "afortunadamente, no se ha producido ningún incidente ni se ha visto afectada persona alguna de la comunidad canaria".

Tras los primeros momentos de incertidumbre, continuó relatando Campos en una nota, la situación cotidiana en el país es de "relativa normalidad", con lo que, en este momento, no se hace necesaria activar ayudas extraordinarias adicionales, más allá de mantener las que ya están en marcha.

Hizo hincapié en que para NC-BC la "tranquilidad y el bienestar" del pueblo venezolano es fundamental y, de manera muy especial, el de los más de 70.000 canarios y canarias que residen en Venezuela, que son una "prioridad absoluta".

En este marco, reiteró la disposición de su grupo parlamentario a colaborar con el Gobierno de Canarias y el resto de las administraciones públicas del archipiélago "en todo lo que sea necesario para garantizar la normalidad y la estabilidad de la comunidad canaria en el país".

No obstante, el portavoz de NC-BC manifestó en la reunión que echó en falta un posicionamiento político "claro" del Gobierno de Canarias respecto del ataque militar de Estados Unidos.

Campos afirmó que, con independencia de las distintas posiciones políticas y desde la prudencia que exige la situación, el pacto de CC y PP debería haber expresado un "rechazo firme y tajante a una acción que vulnera" el derecho internacional, la soberanía de los pueblos y la Carta de las Naciones Unidas.

RUPTURA DEL ORDEN INTERNACIONAL

Nueva Canarias mantiene que este asalto supone la "ruptura" del orden internacional y del multilateralismo y la "imposición de la ley del más fuerte", con graves consecuencias no solo para Venezuela, sino para la estabilidad del Caribe, Latinoamérica y la paz mundial.

Campos advirtió de que este tipo de actuaciones incrementan la inestabilidad global y generan un escenario en el que "ningún país puede sentirse seguro" y observó además que este nuevo contexto internacional tiene derivadas que también afectan a Canarias, "por su posición geográfica y por el papel de actores internacionales clave" en el entorno del archipiélago.

El portavoz del grupo nacionalista progresista alertó de que, "en un mundo sin normas, sin derecho internacional y sin organismos supranacionales eficaces, territorios como Canarias quedan expuestos a un escenario nada tranquilizador".

Por ello hizo un llamamiento a la recuperación de la normalidad en Venezuela y defendió que el "futuro del país debe ser decidido exclusivamente por el pueblo venezolano, sin injerencias externas".

En esa línea insistió en la necesidad de rechazar cualquier forma de intervención militar ilegal y de apostar por el diálogo, el respeto al derecho internacional y la cooperación multilateral como "únicas vías" para garantizar la paz y la estabilidad internacional.