NC-bc ve una "crisis" CC-PP en Canarias tras el acuerdo con el Gobierno sobre la financiación autonómica

Archivo - El portavoz del Grupo de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos - NC-BC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de NC-bc, Luis Campos, ha afirmado este martes que el acuerdo alcanzado por los gobiernos central y canario deja abierta una "crisis" entre CC y PP en Ejecutivo canario e insta al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a "explicar cómo puede mantenerse" un Gobierno cuyo vicepresidente y cuya consejera de Hacienda, Manuel Domínguez y Matilde Asián, respectivamente, "no lo respaldan y cuyo principal socio parlamentario votará en contra".

"Si el acuerdo es tan histórico como afirma Fernando Clavijo", señala en una nota, resulta "incomprensible" que la consejera competente "no lo defienda personalmente" y que el vicepresidente del Gobierno "también haya permanecido al margen, esa imagen proyecta una evidente crisis dentro del Ejecutivo."

Además dijo que "previsiblemente" los diputados y senadores del PP, incluidos los representantes canarios, "votarán en contra" cuando la reforma llegue a las Cortes Generales.

Campos cuestionó también a Clavijo por "inflar y magnificar" el acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y presentarlo como un logro "histórico" cuando la mejora respecto a la propuesta anterior es de 200 millones de euros.

A su juicio, "no convierte un maltrato a Canarias en un acuerdo histórico por el interés político de Coalición Canaria".

En esa línea, valoró con cautela el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Canarias y del Estado a la espera de conocer el texto definitivo de la reforma y recordó que su formación ya defendió que la propuesta inicial suponía una mejora del sistema vigente y la anunciada ahora también, pero rechaza el "triunfalismo" de Clavijo.

Campos también valoró que la futura reforma de la ley recoja expresamente la separación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación autonómica, aunque recordó que esa desvinculación ya estaba garantizada por el Estatuto y por la Ley del REF, aprobados en 2018, lo mismo que por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y por la Disposición Adicional segunda de la Ley 22/2009 por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común.

"Todo lo que sirva para blindar aún más la separación de los recursos del REF de la financiación autonómica es una buena noticia pero no se puede presentar como si hasta ahora esos recursos hubieran formado parte de la caja común, porque eso simplemente es mentira", recriminó Campos.