Un niño de 10 años herido moderado al colisionar su bicicleta con un turismo en Arona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 10 años ha resultado herido de carácter moderado tras colisionar su bicicleta con un turismo en Arona, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 20.42 horas de este sábado, en la Avenida El Palm-Mar del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el menor presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital del Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizaron el atestado correspondiente.