Nueva Línea anuncia su separación por "diferencias" en la forma de gestionar la imagen del grupo

Archivo - El grupo musical 'Nueva Línea' - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nueva Línea ha anunciado este martes su separación debido a "diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen" del grupo, por lo que la formación musical emprenderá ahora una nueva etapa con un cambio en su formación vocal.

Así lo ha señalado el grupo en un comunicado, en donde expresa que el resto de la formación "continúa unida y plenamente comprometida" con el proyecto, sobre el que "ya se trabaja con la ilusión para seguir ofreciendo el espectáculo y calidad que siempre han caracterizado a Nueva Línea".

Precisan que se informará de los cambios de agenda que podrán sucederse tras esta decisión, al tiempo que han mostrado su agradecimiento al público, contratantes y colaboradores por "el apoyo, la confianza y la comprensión": "Esperamos seguir compartiendo muchos momentos con ustedes".