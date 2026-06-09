El obispo de Canarias dice que León XIV despierta la "esperanza" en unos españoles "cansados de polarización"

Archivo - El obispo de Canarias, José Mazuelos. - JAVIER ARMEAN - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha afirmado que el Papa León XIV está despertando con sus mensajes la "esperanza" en unos españoles "cansados de polarización" y de las "verdades sometidas a la ideología".

Así lo ha asegurado este martes en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que agregó que el Pontífice ha "abierto una ventana" a la realidad y ha aparecido como un "referente moral. "La realidad supera a la ideología", observó.

En este sentido, Mazuelos ha hecho especial hincapié en que si él tuviera que poner un titular a la visita del Papa a España sería que "León XIV está devolviendo la esperanza al pueblo español".

Asimismo, ha destacado que el Papa está reivindicando la herencia histórica y espiritual de España, recordando figuras como los grandes santos y el legado de la Escuela de Salamanca en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de la persona.

"Nos está diciendo que ya está bien de perder la autoestima, que España ha sido un referente moral y una luz para toda la civilización", ha explicado.

Para el obispo de la Diócesis de Canarias, el mensaje papal invita a los españoles a reconocer su aportación histórica a la defensa de la dignidad humana y a asumir nuevamente un papel activo ante los desafíos actuales.

También ha resaltado la reflexión planteada por León XIV sobre el modelo de sociedad que se quiere construir para el futuro. En este contexto, ha señalado que el Papa advierte sobre los riesgos de una sociedad excesivamente "individualista y materialista".

Respecto a la próxima visita del Pontífice a Arguineguín (Gran Canaria), donde abordará la realidad migratoria, el Mazuelos ha mostrado su confianza en que León XIV sitúe nuevamente en el centro del debate la dignidad de las personas migrantes.

APELACIÓN DIRECTA DEL PAPA A EUROPA

Además, ha señalado que uno de los aspectos que más le han impresionado de los mensajes del Papa es su apelación directa al continente europeo para que recupere su identidad cultural, su tradición humanista y su capacidad de liderazgo moral.

"Uno de sus mensajes era: Europa, te toca. Saca tu cultura, saca tu razón, saca tu experiencia", ha resumido, destacando que el Pontífice considera que Europa puede desempeñar un papel clave ante los desafíos globales y frente a dinámicas que, a su juicio, amenazan la "ética" y la "dignidad humana".