El obispo de Tenerife desconoce si el Papa León XIV podrá reunirse con víctimas de abusos en la Iglesia

Imagen del Papa León XIV - CARTV

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, ha señalado este jueves que "desconoce" si el Papa León XIV podrá mantener encuentros con víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en su visita Canarias, si bien ha señalado que, en caso de producirse, sería una reunión "íntima" y comunicada a posteriori para proteger a las víctimas.

"No sé si está previsto o no. En todo caso, sería un encuentro reservado que ellos harían porque no se publicita, un encuentro privado para que sea más íntimo, sin tanto foco, para que las personas víctimas puedan tranquilamente expresar lo que han vivido", ha señalado el Obispo en respuesta a los medios de comunicación.

Durante la presentación de los resultados de la investigación que detalla los antepasados canarios de León XIV en Presidencia del Gobierno, y tras ser preguntado por las cartas remitidas por víctimas de abusos sexuales en la Iglesia solicitando un posible encuentro con el Papa en su visita a España, Eloy Santiago ha advertido que desconoce si se podrá tener esa reunión en Tenerife: "No sabría decir, corresponde, en todo caso, al Vaticano".