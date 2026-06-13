Obispo de Tenerife espera que la visita de León XIV no quede solo como "hecho histórico" y sirva para "avanzar"

Obispo de la Diócesis de Tenerife, Eloy Santiago - CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha hecho un balance positivo este sábado de la visita del Papa León XIV a Tenerife, última parada de su viaje apostólico a España, confiando en que el 12 de junio de 2026 no quede solo como "un hecho histórico" sino como una oportunidad para "seguir avanzando" como sociedad y como Iglesia.

"La valoración de la visita del Santo Padre a nuestra Diócesis de San Cristóbal de la Laguna en el día de ayer no puede ser más que positiva. Damos gracias al Santo Padre por sus palabras, contundentes duras palabras, pero también esperanzadoras palabras", ha señalado el obispo en declaraciones facilitadas a Europa Press por la Diócesis.

Eloy Santiago ha aprovechado la ocasión para agradecer a todas las instituciones públicas y privadas que colaboraron con la preparación y desarrollo de esta jornada, "sobre todo a los voluntarios y al comité local de la visita", a "tantas personas anónimas que han ofrecido su ayuda para vivir un día lleno de emociones".

"Esa emoción se manifestaba en el rostro de las personas en la calle, así como en el centro de acogida de Las Raíces, en la Plaza del Cristo, y en la inmensa muchedumbre que llenaba la Dársena de los Llanos en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife", ha añadido.

El obispo de Tenerife ha señalado que "son muchas las imágenes" que ahora "quedarán grabadas en la retina" y que hablan de "un pueblo acogedor, un pueblo abierto" y que "quiere al Papa" León XIV: "Ahora tenemos que acoger las palabras que el Papa nos ha dejado".

EL PROYECTO DE LEÓN XIV

De este modo, y suscribiendo las reflexiones expresadas por el Pontífice durante su visita a Canarias, ha invitado a "seguir" por el camino de "la defensa de la persona humana y su dignidad, de la acogida de los migrantes, del trabajo por un progreso y desarrollo integral de las personas, y de los pueblos, de todas las naciones".

"Ojalá que las palabras que el Papa ha pronunciado, sus gestos, sus miradas y abrazos a las personas, a los que sufren, y su capacidad de escucha con cada uno de ellos, hayan llegado a nuestro corazón y que todos recordemos este 12 de junio, que recordemos: yo estuve allí, yo vi al Papa, a un Papa, en nuestra isla, en nuestra tierra, hablando nuestro lenguaje, con unas palabras cargadas de amor y de esperanza, que tocaban el corazón y emocionaban", ha añadido.

Eloy Santiago ha confiado en que el día de ayer, con el que se cerró en Tenerife el viaje apostólico del Papa León XIV a España, "no quede solamente en un hecho histórico", así como tampoco "en una emoción de un momento", sino que se de con él "continuidad a nuestra vida como Iglesia, como sociedad, avanzando y aportando y aportando nuestro granito de arena como Diócesis, como provincia, y cada uno desde nuestra realidad y desde nuestras posibilidades".

Todo ello, ha continuado el obispo de Tenerife, con el deseo de "hacer realidad" ese "gran proyecto" marcado por el Pontífice y que pasa por "trabajar y luchar contra el tráfico de seres humanos, contra las mafias que juegan con la vida de las personas solo por dinero en las rutas migratorias", y, además, en "seguir avanzando en una sociedad acogedora, en una fraternidad universal, en sentirnos miembros de esta gran familia, de esta magnífica humanidad".