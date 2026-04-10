Obispo de Tenerife valora la ayuda económica de las instituciones para acoger al Papa y garantiza que no se malgastará

Archivo - El nuevo Obispo de Tenerife, Eloy Santiago, durante su toma de posesión en la Catedral de San Cristóbal de La Laguna, a 1 de mayo de 2025, en La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). El nuncio apostólico en España, Bernardito Cleopa - Estefanía Briganty - Europa Press - Archivo

La Diócesis Nivariense aprovechará fondos para poner en marcha un centro de día para personas sin hogar en La Laguna

LA LAGUNA (TENERIFE), 10 (EUROPA PRESS)

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, ha agradecido este viernes el apoyo económico de las instituciones canarias a la visita del Papa León XIV --el Cabildo de Tenerife ya ha avanzado 500.000 euros y habrá fondos también del Gobierno regional y el Cabildo de Gran Canaria-- porque conlleva "gastos importantes" y ha garantizado que el dinero "no se va a malgastar".

En declaraciones a los periodistas durante la apertura de la oficina informativa en el municipio de La Laguna junto al coordinador del viaje, Yago de la Cierva, ha dicho que también hay campañas de colaboración y donativos de particulares y empresas privadas porque se trata de un acto que "repercute en toda la sociedad canaria".

En esa línea cree que "mucha" población de las islas está "de acuerdo" con este acto "y quieren participar y que se haga lo mejor posible" y de lo que se trata es de que todo se haga con "transparencia" y el dinero sea bien invertido --ha remarcado que la diócesis ha obtenido una nota de diez puntos en el último informe del Comisionado de Transparencia--.

Santiago ha precisado que el dinero "se queda aquí, no es un "caché" que se paga a un cantante y además servirá para generar empleo y contratar a personas. "Ese dinero no va ni al Papa, ni al Obispado, ni a nada", ha señalado.

Ha insistido en la repercusión internacional de la isla pues la visita generará "titulares en todo el mundo" y subrayado que parte de los fondos se destinarán a la puesta en marcha de un proyecto en La Laguna para personas sin hogar, a través de Cáritas y a modo de centro de día.

De la Cierva ha comentado que están "muy agradecidos" con la aportación económica de las administraciones públicas canarias y ha coincidido con el obispo en que la sociedad isleña será "beneficiaria" de la visita del Papa.

En ese sentido ha comentado que el Gobierno central colabora "en los temas que le competen", especialmente la seguridad y la logística que deriva del viaje de un jefe de Estado, y que la Generalitat de Cataluña ha manifestado su "apoyo total" en toda la agenda que afecta a Barcelona, como la visita a las obras de terminación de la Basílica de la Sagrada Familia.

Igualmente ha indicado que la Comunidad de Madrid "también está ayudando" con la cesión de espacios para tener un encuentro con la sociedad civil o un pabellón de IFEMA para otro con voluntarios, lo mismo que el Ayuntamiento de Madrid.

"Todas las administraciones públicas están ayudando, la gran ventaja del apoyo de las administraciones públicas en Canarias es que es un apoyo que es muy generoso y que agradecemos muchísimo", ha explicado.