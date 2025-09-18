Observaciones tomadas desde Canarias confirman que el asteroide de la misión Hayabusa2 es "más pequeño y rápido"

Observaciones del Grantecan confirman que asteroide de la misión Hayabusa2 es más pequeño y rápido de lo esperado - IAC

El asteroide es el objetivo de la misión ampliada Hayabusa2 de Japón para 2031.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico ha utilizado telescopios de todo el mundo, incluido el Gran Telescopio Canarias (GTC o Grantecan), en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, para estudiar el asteroide 1998 KY26, revelando que es casi tres veces más pequeño y gira mucho más rápido de lo que se pensaba. El asteroide es el objetivo de la misión ampliada Hayabusa2 de Japón para 2031.

"Hemos descubierto que la realidad del objeto es completamente diferente de lo que se había descrito anteriormente", ha señalado el astrónomo Toni Santana-Ros, investigador de la Universidad de Alicante (España), en una nota de prensa. Santana-Ros ha dirigido un estudio sobre 1998 KY26 publicado en Nature Communications.

Las nuevas observaciones, combinadas con datos de radar anteriores, han revelado que el asteroide tiene solo 11 metros de ancho. Además, gira aproximadamente el doble de rápido de lo que se pensaba: "¡Un día en este asteroide dura solo cinco minutos!", según ha afirmado el investigador.

En concreto, los datos anteriores indicaban que el asteroide tenía unos 30 metros de diámetro y completaba una rotación en unos 10 minutos.

EFECTOS EN LA MISIÓN

Explican los participantes en el estudio que el tamaño más pequeño y la rotación más rápida que se han medido ahora harán que la visita de Hayabusa2 sea "aún más interesante, pero también más difícil". De este modo, la maniobra de aterrizaje, en la que la nave espacial "besa" el asteroide, será más difícil de lo previsto.

1998 KY26 será el último asteroide objetivo de la nave espacial Hayabusa2 de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA). En su misión original, Hayabusa2 exploró el asteroide 162173 Ryugu, de 900 metros de diámetro, en 2018, y trajo muestras del asteroide a la Tierra en 2020.

Con combustible restante, la nave espacial fue enviada a una misión ampliada hasta 2031, cuando está previsto que se encuentre con 1998 KY26, para aprender más sobre los asteroides más pequeños. Será la primera vez que una misión espacial se encuentre con un asteroide diminuto, ya que todas las misiones anteriores visitaron asteroides con diámetros de cientos o incluso miles de metros.

OBSERVACIÓN DESDE TIERRA

Debido a que el asteroide es muy pequeño y, por lo tanto, muy tenue, su estudio desde tierra requirió esperar a que se acercara a la Tierra y utilizar grandes telescopios, como el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO) en el desierto de Atacama, en Chile, o el Gran Telescopio Canarias (GTC o Grantecan), en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma.

Las observaciones revelaron que el asteroide tiene una superficie brillante y probablemente consiste en un trozo sólido de roca, que puede provenir de un fragmento de un planeta u otro asteroide. Sin embargo, el equipo no pudo descartar por completo la posibilidad de que el asteroide esté formado por montones de escombros que se adhieren entre sí de forma laxa.

"Nunca hemos visto un asteroide de diez metros de tamaño in situ, por lo que no sabemos realmente qué esperar ni cómo será", ha asegurado Santana-Ros, que también está afiliado a la Universidad de Barcelona.

"Lo sorprendente aquí es que hemos descubierto que el tamaño del asteroide es comparable al de la nave espacial que va a visitarlo. Y hemos podido caracterizar un objeto tan pequeño utilizando el GTC, ya que nos permite obtener curvas de luz altamente precisas de objetos tan débiles, algo que también podremos hacer con otros objetos en el futuro." ha señalado, por su parte, Antonio Cabrera Lavers, jefe de operaciones científicas de Grantecan e investigador afiliado del IAC.

"Nuestros métodos podrían tener un impacto en los planes para la futura exploración de asteroides cercanos a la Tierra o incluso en la minería de asteroides", asevera Santana-Ros. "Además, ahora sabemos que podemos caracterizar incluso los asteroides peligrosos más pequeños que podrían impactar en la Tierra, como el que cayó cerca de Chelyabinsk, en Rusia, en 2013, que era apenas más grande que KY26", ha concluido Hainaut.