Ocho heridos tras colisionar varios vehículos y una guagua en la GC-1, en San Bartolomé de Tirajana

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han resultado heridas este viernes tras producirse una colisión entre varios vehículos y una guagua en la GC-1, a la altura del punto kilométrico 53, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 07:50 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos realizaron tareas de extinción de incendio en dos vehículos y liberaron a uno de los ocupantes de otro vehículo.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a las distintas personas involucradas en el accidente, con edades comprendidas entre los 32 y 91 años de edad, y que resultaron afectadas con heridas de diversa consideración. Finalmente fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Universitario San Roque Maspalomas y al Hospital Hospiten Roca.

Agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir el correspondiente atestado.