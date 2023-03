La ONCE defiende en sus cupones la igualdad y el fin de la brecha salarial entre mujeres y hombres

Foto de familia tras la presentación del cupón de la ONCE en el Cabildo de Tenerife

Foto de familia tras la presentación del cupón de la ONCE en el Cabildo de Tenerife - ONCE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE defiende en la imagen de sus tradicionales cupones el fin de la brecha salarial entre mujeres y hombres y reivindica la eliminación de las brechas de género que afectan a las primeras y, muy especialmente, a las mujeres con discapacidad.

Para ello, ha dedicado el cupón del 22 de febrero al Día de la Igualdad Salarial y el del 8 de marzo tendrá el motivo del Día Internacional de las Mujeres, en coincidencia con ambas conmemoraciones. Son en total 10 millones de cupones que recorrerán todos los puntos del país para reivindicar la plena igualdad.

El delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz, han entregado a la consejera delegada de Igualdad y Prevención de la violencia de género del Cabildo de Tenerife, Priscila de León, una reproducción de estos cupones, en un acto que se llevó a cabo en el Salón Noble del Palacio Insular.

En este acto ha participado con su testimonio como mujer con discapacidad Elena Hernández, del programa Mujeres en Modo On VVG. También se contó con la presencia de Andrés Guillén, director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, y una amplia representación de personas afiliadas a la organización.

Con estos cupones el Grupo Social ONCE reivindica la eliminación de la brecha salarial por cuestión de género y la doble discriminación que existe, muchas veces, al sumar la discapacidad, con el objetivo de lograr una sociedad con las mismas oportunidades para todas las personas. En el Grupo Social ONCE trabajan ya alrededor de 32.000 mujeres con iguales condiciones salariales y oportunidades de mejora profesional con sus compañeros.

85 AÑOS DE #IGUALES

La ONCE, que cumple 85 años en 2023, decidió desde sus orígenes que quienes ocupen puestos de trabajo de igual valor cobren lo mismo, independientemente de que sean mujeres u hombres o de que tengan o no discapacidad. Y esto ya era muy importante en la España de los años 40, 50 o 60 del pasado siglo, cuando las trabajadoras de la ONCE de entonces requerían incluso del permiso de sus maridos para abrir una cuenta bancaria en la que poder gestionar sus ahorros.

Para el Grupo Social ONCE, el talento no tiene sexo ni edad; lo prioritario es detectar talento con discapacidad capaz de trabajar en igualdad de condiciones retributivas, algo presente transversalmente en todas las categorías. En la actualidad, más del 62% de la plantilla global tiene discapacidad y un 44% es femenina. Asimismo, las mujeres ocupan actualmente, en la ONCE, el 47% de los puestos intermedios.

BRECHAS SALARIALES

Los datos de diferencias salariales entre personas con y sin discapacidad, especialmente entre las mujeres, reflejan que la diferencia entre personas con y sin discapacidad en el salario medio anual de 2020 se situó en un 17,8%, es decir, casi 5.000 euros menos al año (de 20.799 a 25.305). Por sexo, los hombres con discapacidad ganaron un 21% menos, mientras que las mujeres con discapacidad cobraron de media un 15% menos que aquellas sin discapacidad. La brecha se agrava con el aumento de la edad.

Y si se compara únicamente a las personas con discapacidad, resulta que el salario de los hombres con discapacidad supera el 12,5% al de las mujeres con la misma condición. Esta brecha para el total de trabajadores y trabajadoras con y sin discapacidad asciende al 19%. Esta situación se repite en otras realidades, si bien se atisban datos más positivos en relación con las mujeres con discapacidad en 2020.

Partiendo de la base de que las personas con discapacidad tienen una tasa de empleo media que no llega a la mitad del resto de la población, mientras que su tasa de paro supera en seis puntos a la general, en 2020, sin embargo, las mujeres con discapacidad rompieron la tendencia y elevaron un 1,2% su tasa de empleo, rebajaron dos puntos la tasa de paro y crecieron otros dos puntos en tasa de actividad, todo ello mientras el resto de las categorías analizadas empeoraba o se mantenía estable.