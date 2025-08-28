Open Arms se desplegará durante dos meses en Canarias para sensibilizar sobre la 'ruta atlántica' de la inmigración

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una visita al barco de Open Arms - GOBIERNO DE CANARIAS
jueves, 28 agosto 2025
El Gobierno de Canarias y Open Arms han suscrito un convenio de colaboración para que la ONG se despliegue en aguas del archipiélago, al menos durante dos meses, para ayudar a visibilizar y sensibilizar sobre la 'ruta atlántica' de la inmigración.

Así lo ha avanzado a los periodistas su director, Óscar Camps, tras recibir la visita del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a su embarcación, atracada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife en medio de fuertes críticas de Vox, que ha pedido la confiscación y el hundimiento del barco.

En virtud de este convenio se celebrarán jornadas de puertas abiertas --del 1 al 7 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, del 9 al 15 del mismo mes en Santa Cruz de Tenerife y del 22 al 27 de octubre en Arrecife--, charlas en colegios y se recibirán visitas de centros educativos.

