Pablo Rodríguez: "Coalición Canaria está más viva que nunca"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Coalición Canaria de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha asegurado que la organización en la Isla "está más viva que nunca" y su crecimiento "continúa imparable desde 2019", cuando el partido duplicó los respaldos electorales en Gran Canaria, y añadió que la ciudadanía "se ha dado cuenta que CC es el único partido centrado en Canarias, centrado en Gran Canaria y centrado en presentar y poner sobre la mesa soluciones, sin ruidos y sin broncas".

Así lo ha manifestado esta sábado en una convención insular que ha celebrado Coalición Canaria de Gran Canaria bajo el lema 'Centrados en las soluciones', en el que la organización insular presentó el plan con el que busca dar un impulso al progreso y desarrollo de la Isla, incidiendo en que duplicaron sus resultados electorales en 2019 y en que a lo largo de estos dos años han ampliado en más de 1.000 los nuevos componentes de la organización.

En su intervención, Pablo Rodríguez indicó que la organización tiene un plan para Gran Canaria para los próximos cuatro años, junto al tejido asociativo y empresarial, para impulsar un futuro mejor para la Isla, pues "sabemos cuáles son las soluciones y vamos a llevarlas a cabo en 2023. Somos la alternativa a más de 30 años del mismo gobierno en la Isla", añadió.

El líder nacionalista aseguró que la ciudadanía "pide cambio" y agregó que en Coalición Canaria de Gran Canaria "confluyen personas, profesionales de sectores muy diversos y otras organizaciones de ámbito local que entienden que CC es el lugar donde unirnos y hacer fuerte a Gran Canaria". "Coalición Canaria es la unión de personas que han decidido dar un paso al frente para trabajar por el desarrollo óptimo de Gran Canaria, esto es lo que nos mueve y nos une", apostilló.

"Somos un partido dinámico y regenerado donde el equipo suma, suma por su diversidad, suma por su experiencia de gestión, suma por la profesionalidad. En definitiva, somos el único partido cuyos líderes no son clase política, son profesionales externos que se están dedicando de manera temporal a la política", puntualizó Rodríguez.

Por su parte, el secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, reconoció el trabajo que está haciendo la organización en Gran Canaria de la mano de su secretario general para impulsar el cambio que necesita la Isla, un cambio --señaló-- "que nace desde la calle, escuchando a los sectores, a la ciudadanía pero que también nace de la ilusión, de la esperanza para construir el futuro juntos".

En este contexto, Fernando Clavijo advirtió que Canarias no va a ser la misma tras la pandemia y añadió que la crisis sanitaria "nos ha enseñado lamentablemente las debilidades, la dependencia de esta tierra del exterior y la fragilidad de nuestra economía, pero también nos ha mostrado que no se pueden aplicar las mismas soluciones en un mundo tan cambiante, que tenemos que adelantarnos". "Eso es lo que lleva haciendo Coalición Canaria, porque tenemos claro que esta Canarias nos va a permitir hacer las cosas de forma distinta, va a permitir esa Canarias de oportunidades y nos va a permitir dar soluciones reales a los problemas de nuestra tierra", afirmó Clavijo.

En este sentido, el líder de los nacionalistas canarios aprovechó la Convención insular de Gran Canaria para hacer un llamamiento "para construir el futuro juntos, sin personalismos, ni partidismos y poniendo a Canarias, a los derechos de los canarios y canarias, por encima de cualquier cosa, sin excusas. Esa es la Canarias en la que creemos y ese es el proyecto que defendemos", concluyó.

La secretaria nacional de Acción Municipal de CC y consejera del Cabildo de Gran Canaria, Gloria Cabrera, que intervino mediante un vídeo, resaltó que Canarias y Gran Canaria "merecen soluciones" y aseguró que el partido nacionalistsa "es el proyecto que va a dar esas soluciones y esas respuestas, y que va a dar esperanza al futuro de nuestros jóvenes y de nuestras las familias".

EFICACES, RESOLUTIVOS Y DE FUTURO.

Por su parte, el secretario local de CC en Telde y vicealcalde del municipio, Héctor Suárez, y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, mostraron juntos el éxito obtenido en 2019 y el gran posicionamiento en el que se han situado a nivel político como candidatos "no solo factibles, sino eficaces, resolutivos y de futuro".

Así, Onalia Bueno puso en valor la importancia de gobernar de la mano de la ciudadanía: "Seguir manteniendo el contacto con los vecinos, que los vecinos sigan sintiendo el calor, independientemente de los años que lleves en el gobierno, y que se solucionen sus problemas. Se debe crear confianza con la ciudadanía y mantenerla", apuntó.

Al respecto, Héctor Suárez comentó que los logros más importantes que ha alcanzado son aquellos que están centrados en las personas e indicó que el objetivo "nunca han sido los puestos, sino las personas y la ciudad, que es lo que hemos puesto en el centro de nuestras decisiones. No podemos perder el foco que son la ciudadanía y los servicios que tenemos la obligación de gestionar para que los puedan recibir con calidad", afirmó.

El secretario local de CC en San Bartolomé de Tirajana y concejal, Alejandro Marichal, expuso que esta convención "ha puesto de manifiesto que Coalición Canaria es un proyecto que ilusiona, un partido que día a día genera más confianza porque en él confluyen la experiencia profesional de las personas que lo conformamos, y la experiencia, más que contrastada, en la gestión política".

Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria, María Fernández, aseveró: "Nosotros somos profesionales que nos hemos sumado al proyecto de Coalición Canaria para poner nuestro saber al servicio de la política, y no profesionales de la política. Esto es un aspecto fundamental que nos diferencia porque hemos llegado para trabajar con enorme responsabilidad. Y la raíz de todo esto radica en que un día te das cuenta de que si no tomas partido, nada cambia, que si uno no hace nada por el cambio, todo sigue igual y Canarias no avanza. Y para mí lo crucial es que los proyectos son personas, todo lo que se haga tiene que tener como motor la ciudadanía".

El secretario local de Coalición Canaria en Palmas de Gran Canaria y concejal, Francis Candil declaró: "En estos últimos años hemos estado trabajando para tener una estructura cada vez más representativa de la sociedad de esta capital. Hemos trabajado para ser un partido que está cerca de los problemas de la ciudadanía, cerca de nuestros barrios y cerca de las demandas de aquellos que en nuestra ciudad peor lo están pasando". "Hemos trabajado para crear una alternativa de gobierno real, creíble, eficaz y eficiente para los próximos años", apostilló.

La diputada Beatriz Calzada invitó a los asistentes de la Convención a continuar realizando un trabajo conjunto para poder llevar los problemas de la calle al Parlamento de Canarias. "Los diputados de Coalición Canaria en el Parlamento nos dedicamos a escuchar a la ciudadanía, a dar voz a los que no la tienen y a presentar las soluciones que Canarias necesita. Y este trabajo lo estamos haciendo de la mano de nuestros compañeros de Coalición Canaria en los municipios", dijo.

La secretaria de los jóvenes nacionalistas de Coalición Canaria en Gran Canaria, Nira Pulido comentó: "No es una visión realista que los jóvenes no se interesen por la política, el grupo que tenemos en Gran Canaria es un ejemplo que demuestra lo contrario, es un ejemplo de cómo lo jóvenes tomamos parte en pro de procurarnos nuestras oportunidades. Al fin y al cabo lo que está en juego es nuestro futuro, por lo que no podemos ni queremos mantenernos al margen".