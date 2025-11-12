PACMA denuncia la "permisividad" y "falta de vigilancia" en La Palma con la celebración de peleas de gallos

Archivo - Un gallo de pelea procedente de La Laguna (Los Llanos de Ariadne, La Palma), en el centro de acogida temporal para animales de granja de El Paso, a 6 de noviembre de 2021, en El Paso, La Palma, Canarias (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

El coordinador insular del Partido Animalista PACMA en La Palma, Fernando Martín, ha denunciado este miércoles la "permisividad" de algunas instituciones públicas ante la celebración de peleas de gallos en la isla. La organización denuncia que, pese a la ley, hay una "falta de vigilancia" que permite su celebración "sin control".

Recuerda esta organización que las peleas de gallos son espectáculos violentos en los que estos animales son obligados a enfrentarse hasta provocarse graves heridas o la muerte, tras sufrir mutilaciones y modificaciones muchas veces ilegales, como el corte de crestas o el afilado de espolones. Así, detrás de estos eventos, suelen existir apuestas "clandestinas y un grave trasfondo" de maltrato animal.

Martín puntualiza que la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales de Canarias, estableció medidas para propiciar la desaparición paulatina de estas peleas; sin embargo, advierte, la "falta de vigilancia y el desinterés institucional" han permitido que sigan celebrándose "sin control" en algunos municipios.

ESCRITO A LOS AYUNTAMIENTOS

Por ello, PACMA ha remitido escritos a los ayuntamientos de Tazacorte, Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma, instándoles a hacer cumplir el artículo 5 de la citada ley, que regula y limita estrictamente la celebración de estos eventos, prohibiendo, entre otros aspectos, la entrada de menores de 16 años y exigiendo que las instalaciones sean recintos cerrados y de antigüedad anterior a la entrada en vigor de la norma.

"Es un espectáculo cruel y totalmente contrario al sentir del pueblo canario", ha asegurado Martín desde PACMA, colectivo que recuerda que "la lucha contra el maltrato animal debe ser una prioridad".