Paco Mario da el pistoletazo de salida al 50º Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Paco Mario dando el pregón del 50º Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La voz del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria Paco Mario, ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas, que este año cumple su 50º aniversario, con un pregón donde los recuerdos se hicieron con el recinto de lo que actualmente es Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Paco Mario, con un largo recorrido conectado a la fiesta, 35 años reconocidos en escena, aseguró que "año tras año" ha vivido el Carnaval desde dentro, siendo testigo "de su crecimiento, de su evolución, de cómo pasó de ser una celebración querida a convertirse en una de las grandes citas" del panorama carnavalero internacional.

"He visto cambiar escenarios, formatos, estilos. Momentos con grandes estrellas...", destacó para referirse a anécdotas, citar a grandes de la escena a los que tuvo ocasión de introducir y reconoció el "trabajo de quienes han llevado al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hasta su actual posicionamiento", según ha informado el ayuntamiento capitalino en nota de prensa.

Paco Mario admitió sentirse, en este 50º aniversario, "profundamente agradecido por haber formado parte de esta historia y por haber crecido junto a ella", dando las gracias a Las Palmas de Gran Canaria "por confiar" en él durante tantos años y permitirle contar su Carnaval. Todo ello ante más de 4.000 personas.

El pregón, con dirección artística de Josué Quevedo, sumó la proyección de un vídeo que mostraba la esencia del trabajo del maestro del off y finalizó con la imagen del protagonista junto a la alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal Héctor Alemán.

Previo al pregón, se produjo el desfile anunciador entre Juan Rejón y el parque Santa Catalina.