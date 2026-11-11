La Palma, en alerta por riesgo de inundaciones este miércoles con el paso de la borrasca 'Charles'

Archivo - Lluvias asociadas al paso de la borrasca 'Therese' por La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha decretado la alerta por riesgo de inundaciones en La Palma, a partir de las 12:30 horas de este miércoles.

En el resto de las islas se mantienen en prealerta, según ha informado en una nota el departamento regional.

Estas decisiones se toman teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA).

El episodio de precipitaciones está dejando acumulados significativos en la isla de La Palma, especialmente en las vertientes este y zonas de cumbre, donde se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 100 mm en 12 horas, así como intensidades de hasta 30 mm en una hora en el conjunto de la isla.

PREVISIONES

Se prevé el paso de una estructura frontal de noroeste a sureste, que afectará inicialmente a La Palma, con precipitaciones intensas durante un periodo aproximado de dos horas. Tras su paso, se espera una disminución progresiva de la intensidad de las lluvias, aunque podrán continuar precipitaciones de carácter más débil.

Los acumulados registrados, junto con las nuevas precipitaciones previstas, pueden favorecer un incremento de las escorrentías y de los caudales en barrancos, con riesgo de avenidas e inundaciones, especialmente en las zonas bajas y desembocaduras de las cuencas afectadas.

Se presta especial atención a la cuenca de la Caldera de Taburiente y al barranco de Las Angustias, cuyas aportaciones pueden generar afecciones en su tramo final y desembocadura, en el municipio de Tazacorte. En el resto del archipiélago se mantiene la situación de prealerta ante el desplazamiento de la estructura frontal, que podrá dejar precipitaciones de hasta 15 mm en una hora.

Las lluvias podrán prolongarse durante la madrugada del jueves y, en las islas orientales, durante la mañana, sin descartar tormentas. Asimismo, se deberá extremar la vigilancia de barrancos, cauces, desembocaduras, zonas inundables y puntos susceptibles de acumulación de agua, así como prestar especial atención a posibles desprendimientos y afecciones a la red viaria.

Se recomienda a la población evitar los desplazamientos innecesarios por zonas inundables, no atravesar barrancos ni cauces con agua y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia.