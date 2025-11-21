Las Palmas de Gran Canaria abre las inscripciones para el Campus de Navidad 2025 el 25 de noviembre

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Educación, abrirá este martes, 25 de noviembre, el plazo de inscripción para el Campus de Navidad 2025, dirigido al alumnado de educación infantil, primaria y aula enclave de centros ordinarios de Educación Infantil y Primaria.
Las solicitudes se habilitarán en la web www.activalpgc.com, donde podrán tramitarse hasta las 13.00 horas del miércoles 26 de noviembre, según ha informado el ayuntamiento capitalino en nota de prensa.
Al respecto, la concejala de Educación, Nina Santana, indicó que el Campus de Navidad se ha consolidado como un recurso municipal "clave para favorecer" la conciliación familiar durante las vacaciones escolares y ofrecer al alumnado un "entorno seguro" en el que disfrutar de actividades educativas, cooperativas y creativas.
Las propuestas se desarrollarán los días 22, 23 y 24 de diciembre, en horario de mañana, y se desarrollarán en diez centros educativos públicos de Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto al servicio que ofrecen es con acogida temprana, de 07.30 a 08.15 horas, y actividades entre las 08.30 y las 13.00 horas.
Respecto a la programación incluye juegos cooperativos que fomentan el trabajo en equipo y las habilidades sociales; actividades musicales y escénicas vinculadas a la Navidad, que se presentarán en la fiesta del último día; y propuestas lúdicas y creativas que incorporan manualidades, pequeños retos, dinámicas al aire libre y actividades adaptadas a las edades de cada grupo.
Por último, los centros que acogerán esta edición del Campus de Navidad serán: CEIP Aguadulce, CEIP Alcalde Ramírez Bethencourt, CEIP Atlántida, CEIP Cervantes, CEIP Doctor Juan Negrín, CEIP Don Benito, CEIP Galicia, CEIP Hoya Andrea, CEIP Santa Catalina y CEIP Valencia.
El alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en Aulas Enclave de centros ordinarios de Educación Infantil y Primaria y/o con apoyo permanente en el aula ordinaria o con discapacidad motórica escolarizado en centros de educación preferente deberá preinscribirse en el CEIP Aguadulce o en el CEIP Don Benito.
Finalmente indican que las plazas son limitadas y el criterio de admisión responde al orden de inscripción y a la edad del alumnado. La información detallada, así como las normas de funcionamiento del campus, está disponible en la web municipal www.activalpgc.com, donde también se podrán realizar las consultas necesarias.