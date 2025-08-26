Las Palmas de Gran Canaria acoge del 2 al 5 de septiembre la Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Palmas de Gran Canaria acogerá del 2 al 5 de septiembre de 2025 la XLIII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

La cita, en la que también se celebra el XX Congresso da Associaçao Portuguesa de Epidemiologia (APE), es un foro clave para debatir y abordar los retos más urgentes de la Salud Pública, según ha informado la organización en una nota de prensa.

El encuentro, que reunirá a cerca de un millar de asistentes, se celebrará en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ofrecerá una visión práctica e integradora sobre salud, hábitos de vida y la conducta científica responsable. También pondrá el foco en cuestiones clave como los comportamientos individuales y las estrategias colectivas, la salud mental o las crisis migratorias.

El encuentro de epidemiología regresa a Canarias después de 20 años. En 2005, bajo el lema 'la salud sin fronteras, la salud sin barreras', Gran Canaria fue sede del mayor congreso de sociedades científicas sobre Salud Pública celebrado hasta la fecha en España.

Al respecto, la presidenta del Comité Organizador de la presente edición, Verónica Dávila Batista, ha comentado que "los valores que inspiran a la epidemiología y la Salud Pública, como la equidad, la solidaridad y una visión preventiva en salud en un mundo global, siguen más vigentes que nunca".

Desde entonces, el conocimiento disponible sobre los retos en salud y sus determinantes ha ido variando a lo largo del tiempo, teniendo como ejemplo reciente la pandemia.

"Hoy somos más conscientes de la influencia de las desigualdades sociales, el nivel de renta o la responsabilidad de los gobiernos sobre la salud de la población", matizó Alberto Ruano, presidente del Comité Científico del congreso.

De acuerdo con el Dr. Ruano, en estos años se ha avanzado en muchos ámbitos, aunque en otros, como en el del tabaco, no lo suficiente. "Hemos pasado de una legislación frente al tabaco pionera en su ámbito en 2005 a un estancamiento absoluto en estas políticas", apuntó.

Por este motivo, en el congreso se abordarán, "de manera inclusiva y comprensiva", todas las novedades que figuran en el debate científico de nuestro país, como la integridad científica, la legislación sobre el tabaco y sus nuevas formas de consumo, la epidemiología de enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes, el uso de grandes bases de datos y la inteligencia artificial, las desigualdades en salud, las conductas sexuales y el consumo de sustancias de riesgo, los programas de cribado, o la participación ciudadana.

El objetivo del encuentro científico de este año es ir más allá de la teoría, "de la academia a la práctica", ahondando en el beneficio real para las personas de determinadas iniciativas relacionadas con los hábitos saludables.

"No basta solo con decir: el tabaco es malo, o no realizar ejercicio físico afecta a tu salud. Debemos presentar soluciones y opciones accesibles, afrontables y útiles para las personas", indicaron los presidentes del Comité Científico y Organizador.

La ética y la ciencia honesta también ocuparán un lugar destacado dentro de la reunión: "A la comunidad científica le preocupa que algunos externos estén primando más la cantidad que la calidad, el aumentar el número de publicar algo frente a publicar algo bueno. Y la diferencia es sustancial", afirmó el Dr. Ruano con respecto a la buena conducta científica, a la que se dedicará la conferencia inaugural y una mesa redonda.

Con todo, la Reunión Anual de la SEE aglutinará a alrededor de un millar de asistentes y contará con 27 mesas espontáneas, 94 mesas de comunicaciones, 8 mesas plenarias y un total de 35 ponentes.

"La Sociedad Española de Epidemiología es una sociedad viva, dinámica, y que claramente tiene una visión social", dijo el Dr. Ruano.

Por ello, este año, como novedad, el congreso incorpora la modalidad 'Lección Joven', con el objetivo de dar visibilidad a nuevas voces prometedoras en el campo de la epidemiología. En esta primera edición, la intervención estará centrada en el impacto del tabaco en la salud pública, abordando la mortalidad atribuible al consumo de tabaco.