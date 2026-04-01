Las Palmas de Gran Canaria activa un dispositivo especial de seguridad y limpieza con motivo de las procesiones

Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo especial de seguridad y limpieza con motivo de la celebración de la Semana Santa en la ciudad para "garantizar el correcto desarrollo" de los actos religiosos programados hasta este domingo, 5 de abril, así como para dar respuesta ante la posible afluencia de personas a las zonas de playa en función de la evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

La Policía Local regulará el tráfico con cortes puntuales de vías y restricciones de estacionamiento en función de los recorridos procesionales, mientras que el Servicio Municipal de Limpieza reforzará los trabajos en las zonas con mayor afluencia de público y en el conjunto de barrios donde se celebran actos.

En cuanto al refuerzo del Servicio Municipal de Limpieza se desarrollará durante todo el periodo de Semana Santa hasta el 5 de abril, y contará con una previsión de 50 trabajadores, entre mandos, conductores y operarios de distintos servicios de baldeo, barrido y brigadas, así como con 18 vehículos, entre barredoras, camiones baldeadores, camiones brigada, furgones y maquinaria específica.

Por su parte, el dispositivo de la Policía Local incorpora una reorientación de efectivos para compatibilizar la cobertura de los actos procesionales con el refuerzo de la presencia policial en el litoral de la ciudad.

En cuanto a los actos religiosos que se desarrollarán y en los que actuarán los diferentes dispositivos son en el Miércoles Santo, 1 de abril: en San Lorenzo el Santo Encuentro que comenzará a las 20.00 horas desde la Plaza de San Lorenzo y recorrerá las calles 13 de Septiembre, San Sebastián, Licenciado Pedro Mederos, Marqués de Muni y 13 de Septiembre para concluir en la plaza del barrio.

Asimismo en La Isleta se desarrollará a partir de las 20.00 horas el Vía Crucis San Pedro-El Salvador que saldrá de la Iglesia de San Pedro para continuar por Timagán, Paseo de Las Canteras, Párroco José Luis Guerra de Armas y terminra en la Iglesia El Salvador.

A la misma hora, en el barrio de Vegueta, procesionará el Santo Encuentro con diferentes recorridos para el Cristo con la Cruz (Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Plaza de Santa Ana, Obispo Codina); para San Juan y Magdalena (Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina, Plaza de Santa Ana); y para La Verónica que tendrá el mismo recorrido que el anterior.

Para la Virgen de los Dolores el recorrido partirá desde la Plaza de Santo Domingo, pasando por García Tello, Reyes Católicos, Espíritu Santo, Obispo Codina, hasta la Plaza de Santa Ana. El regreso común para todos los pasos será desde la Plaza de Santa Ana en dirección a la Catedral para continuar por Obispo Codina, Reloj, Dr. Chil, Dr. Vernau, San Marcos, García Tello y Plaza de Santo Domingo.

Por su parte, el Jueves Santo, 2 de abril, se celebrará a partir de las 21.00 horas el Vía Crucis del Puerto que saldrá desde Presidente Alvear y continuará por las calles Juan Manuel Durán, General Vives y Ruiz de Alda; mientras que el Vía Crucis Cristo Crucificado de Guanarteme comenzará a las 22.30 horas, cuando saldrá desde la Plaza del Cristo Crucificado para seguir por Olof Palme, Arístides Briand, Kant, Portugal, El Cid, Secretario Padilla y concluir desde donde comenzó.

Asimismo se celebrará el Vía Crucis de San Lorenzo a las 23.30 horas (recorrido: Plaza de San Lorenzo, Antonio Martel Rodríguez, Marqués del Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre) y el Vía Crucis del Silencio en Vegueta a partir de las 00.00 horas (Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Dr. Chil, Plaza de San Agustín, San Agustín, Espíritu Santo, Obispo Codina, Castillo y Plaza del Espíritu Santo).

EL VIERNES SANTO CONCENTRA LA MAYOR PARTE DE ACTOS RELIGIOSOS

El Viernes Santo, 3 de abril, continuará el Vía Crucis de Tenoya, a las 08.00 horas (Practicante Antonio Henríquez, Molino, Pasaje Jazmín, Trasera San Isidro, Acequia, Salvia I, Molino, Practicante Antonio Henríquez).

También se celebrará la Procesión de las Mantillas, en Vegueta, a partir de las 11.00 (Catedral, Obispo Codina, Espíritu Santo, Reyes Católicos, Dr. Chil, Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Plaza de Santa Ana y Obispo Codina). Y en Lomo Blanco el Vía Crucis de las 18.15 horas (Antonio Pildain y Zapiain, Lindero, San José Artesano, Profesor Sventenius, Norte, Ana María Margenat, Antonio Pildain).

En Tenoya se procesionará a la virgen de los Dolores y Santa Cruz a partir de las 18.30 horas, hora en la que en la zona Triana-Vegueta se desarrollará la Procesión Magna.

Por su parte, en el Cono Sur se celebrará la Interparroquial Casablanca-Hoya de la Plata a partir de las 19.00 horas (recorrido: Plaza de los Remedios, Juan Sebastián Bach, Antón Dvorak, Debussy, Pedro Hidalgo, Paseo Blas Cabrera Felipe hasta San Francisco Javier); mientras que en el Puerto será el Santo Encuentro a partir de las 19.horas (Juan Manuel Durán, Presidente Alvear, General Vives, Isla de Cuba, Presidente Alvear).

En La Isleta procesionará el Viernes Santo Nuestra Señora de la Luz, a las 19.30 horas (Pérez Muñoz, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz); y en San Lorenzo el Santo Entierro a las 20.30 horas (Antonio Martel Rodríguez, Marqués de Muni, Licenciado Pedro Mederos, Carretera General, La Paz, El Calvario, La Paz, Carretera General, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo).

Asimismo en Tamaraceite también procesionará el Santo Entierro a las 20.30 horas (Carretera General de Tamaraceite dirección Arucas, giro en la oficina CaixaBank y regreso al templo); y en Ciudad Alta el Cristo Yacente a partir de las 21.00 horas (Pintor Juan Ismael, Teobaldo Power, Henry Dunant, Licenciado Ramírez y Doreste, Benítez Inglot, Fray Cristóbal Caballero, Pintor Juan Ismael).

Por su parte, en San Lorenzo se desarrollará el Retiro de la Virgen a las 21.30 horas (Plaza de San Lorenzo, 13 de Septiembre, Marqués del Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo); y en El Polvorín procesionará San Antonio de Padua a las 22.00 horas (San Antonio de Padua, Obispo Marquina, León XIII, Avenida del Polvorín, regreso por San Juan de Dios, Demetria, Conde del Albrit, plaza Rafaela Manrique, Rosario Manrique).

En Triana, a partir de las 22.30 horas, se desarrolla la procesión del silencio con la Soledad (Doctor Domingo Déniz, Alameda de Colón, Plaza Cairasco, General Bravo, Travieso, Cano, Torres, General Bravo, Plaza Cairasco, Alameda de Colón, Doctor Domingo Déniz).

FIN DE SEMANA SANTA

La Semana Santa llegará a su fin en Las Palmas de Gran Canaria con el Traslado de trono el Sábado Santo, 4 de abril, en Vegueta a las 19.30 horas (Plaza de Santo Domingo, Luis Millares, Dr. Chil, Reloj, Catedral).

Asimismo el Domingo de Resurrección, 5 de Abril, en Vegueta procesionará el Resucitado a las 11.30 horas (Catedral, Obispo Codina, Espíritu Santo, San Agustín, Procurador Luis Mesa Suárez, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, García Tello, Plaza de Santo Domingo) y en La Isleta el Cristo Resucitado a partir de las 12.00 horas (Rosarito, López Socas, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz).