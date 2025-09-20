Las Palmas de Gran Canaria celebra este domingo la Fiesta de la Bici, que tendrá un dispositivo especial de tráfico

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebrará este domingo la Fiesta de la Bici, que volverá a tomar la Avenida Marítima de la capital grancanaria en el marco de la Semana Europea de la Movilidad 2025, y para lo que se ha preparado un dispositivo especial de tráfico.

La fiesta comenzará a las 10.00 horas en la rotonda de Belén María, desde donde partirá la comitiva una hora más tarde en un circuito que atravesará la Avenida Marítima y que terminará en la Fuente Luminosa, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Por ello, desde la Concejalía de Movilidad y la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, a través de la Policía Local, se ha diseñado un dispositivo especial de tráfico, en el que los cortes de tráfico se dividirán en tres sectores: Puerto, Avenida Marítima y Fuente Luminosa.

De esta forma, el primero de estos cortes implicará los cierres de las calles Doctor Antonio Jorge Aguiar, Doctor Juan Domingo Pérez (sentido descendente), Juan Rejón (entre la calle 22 de Mayo de 1986 y Doctor Juan Domínguez Pérez) y 22 de Mayo de 1986, así como el vial paralelo al estacionamiento y salida entre Atindana y la plaza Ingeniero Manuel Becerra (acceso a La Naval) entre las 08.00 y las 13.00 horas.

El corte de la calle Juan Rejón, en el tramo entre Doctor Antonio Jorge Guerra Navarro y Benartemi, se realizará desde las 09.00 hasta las 12.00 horas.

En cuanto al sector de la Avenida Marítima, los cortes se producirán entre la rotonda de Belén María y Muelle Las Palmas sólo en sentido sur, así como en todos sus accesos. Estos se iniciarán a las 09.00 horas y se prolongarán hasta las 15.00 horas.

Los cierres de calles en el sector de la Fuente Luminosa se realizarán también entre las 09.00 y las 15.00 horas en el circuito cerrado que se generará por la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, entre la Fuente Luminosa y Muelle Las Palmas, y las calles Venegas, Murga (entre Profesor Agustín Millares Carló y Venegas), Doctor Francisco Pérez Pérez, Colmenares (entre Alonso Alvarado y Venegas), Cebrián (entre Alonso Alvarado y Venegas) y la Plaza de La Feria, entre León y Castillo y Doctor Francisco Pérez Pérez.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria comenzará el desalojo de vehículos desde las 22.00 horas de este sábado, 20 de septiembre, en las calles Doctor Antonio Jorge Aguiar, Plaza Fuero Real de Gran Canaria (entre la plaza de La Feria y la avenida Alcalde José Ramírez Betencourt), la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt (desde el número 10 al 1), la plaza de La Feria (entre León y Castillo y Doctor Francisco Pérez Pérez) y Venegas, en el vial de naciente entre Cebrián y Murga.

En cuanto a la Fuente Luminosa, la Concejalía de Movilidad ha preparado un espacio para el disfrute de las personas asistentes con música en directo, así como actividades lúdicas, sorteos, talleres infantiles y zona gastronómica. También se contará con un circuito interno entre las calles Alcalde Ramírez Bethencourt, Venegas, Fuero Real y Muelle Las Palmas.

Finalmente la Concejalía de Limpieza, a través del Servicio Municipal de Limpieza, desplegará este domingo un dispositivo de limpieza, que comenzará a las 09.00 horas y finalizará a las 17.00 horas, para "garantizar el correcto" funcionamiento de la Fiesta de la Bici enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad 2025.

Para ello trabajarán un total de nueve operarios y tres vehículos, que realizarán el recorrido entre Belén María y la Fuente Luminosa con el fin de recuperar la normalidad en todas las vías antes de su reapertura al tráfico a las 15.00 horas.