Las Palmas de Gran Canaria concede la Llave de Oro al Papa León XIV tras 30 años sin otorgar esta distinción

La Llave de Oro de la Ciudad volverá a concederse 30 años después a León XIV con motivo de su visita histórica - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha presentado este miércoles la Llave de Oro de la Ciudad que será entregada al Papa León XIV con motivo de su visita oficial a la capital grancanaria este jueves, 11 de junio.

Esta distinción honorífica, que no se concedía desde hace 30 años, se entregará al Pontífice en el momento de su llegada a la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento.

Durante el acto, que ha contado con la presencia del cronista oficial de la ciudad, Juan José Laforet, se han dado a conocer los detalles de este reconocimiento, una de las máximas distinciones contempladas en el 'Reglamento municipal de Títulos, Condecoraciones y Distinciones Honoríficas'.

Por su parte, la Llave de Oro está reservada a los jefes de Estado extranjeros que visitan oficialmente la ciudad y, de manera excepcional, a personalidades de relevancia internacional con méritos extraordinarios.

LA PRIMERA VISITA DE UN PAPA EN 548 AÑOS

Darias ha señalado que esta entrega se produce con motivo de la "primera visita institucional de un Papa en 548 años de historia de la ciudad".

Asimismo, ha destacado que se trata de un reconocimiento con un "gran simbolismo histórico" y un "gran valor institucional" que representa a una ciudad "abierta, de acogida y hospitalaria". Con esta entrega, el consistorio expresa el respeto, el afecto y la hospitalidad de la capital grancanaria hacia el Papa.

Por su parte, Laforet ha recordado que el origen de esta distinción se remonta a las antiguas ciudades amuralladas medievales, donde la entrega de las llaves simbolizaba la confianza y el honor dispensados a los visitantes ilustres.

La concesión de esta distinción supone la recuperación de una tradición que no se producía desde 1996, año de la última entrega de la Llave de Oro a destacados científicos y premios Nobel.

La pieza, creada expresamente para esta ocasión, ha sido fundida de forma artesanal en metal 'zamak' por un orfebre y posteriormente chapada en 'Oro de Ley'.

El proyecto ha comenzado con una fase de investigación y desarrollo conceptual para definir un diseño que refleje la relevancia institucional e histórica del acontecimiento. Tras la selección del diseño definitivo, el equipo de diseño de la fábrica responsable ha desarrollado el modelado tridimensional y ha supervisado el proceso de producción.