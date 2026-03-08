Las Palmas de Gran Canaria defenderá el 10 de marzo su candidatura para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria defenderá el próximo martes, 10 de marzo, su candidatura que, bajo el lema 'Rebelión de la Geografía', aspira ser Capital Europea de la Cultura en 2031 en el Ministerio de Cultura.

Según informa el Consistorio capitalino, el jurado está compuesto por un grupo de especialistas europeos en gestión cultural que han sido designados por las instituciones y organismos de la Unión Europea y dos españoles.

Por su parte, el equipo de 'Rebelión de la Geografía', encabezado por la alcaldesa, Carolina Darias, está formado por personas que han estado vinculadas con el desarrollo del proyecto y con un perfil profesional que combina una perspectiva técnica y artística de carácter multidisciplinar.

Al respecto, Darias ha subrayado que "afrontamos este nuevo paso en el proceso de candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031 con la máxima ilusión, respaldados por el rigor y la convicción que nos da un trabajo sólido, participativo y colectivo, que refleja la singularidad de la ciudad, de la isla y también de toda Canarias".

Junto a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria, compiten para ser ciudades finalistas Oviedo, Burgos, Palma de Mallorca, Potries (Valencia), Toledo, Granada, Jerez y Cáceres.

Mientras, el viernes, 13 de marzo, el Ministerio de Cultura anunciará en rueda de prensa los resultados de las deliberaciones del jurado y los nombres de las ciudades que pasan este primer corte.

Los proyectos finalistas tendrán hasta final de 2026 para implementar su propuesta, con las recomendaciones del jurado, y materializar las mejoras en la redacción de un nuevo Bid Book, que será valorado a finales de 2026 con un proceso definitivo de selección del que saldrá el nombre de la ciudad que tendrá el honor de ser Capital Europea de la Cultura en 2031.