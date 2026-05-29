Las Palmas de Gran Canaria distingue a 16 personas y entidades por su 548º aniversario, entre ellos el cantante Quevedo

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la concesión de honores y distinciones a 16 personalidades y entidades por el 548º aniversario de la fundación de la ciudad, entre los que hay nombres como el cantante Quevedo, Astican, el Hospital San José, Clipper, le científico y divulgador Javier Santaolla o el futbolista Jonathan Viera.

En concreto, y según ha explicado el Consistorio capitalino en una nota de prensa, el pleno extraordinario celebrado este viernes ha acordado otorgar ocho Medallas de Oro y nombrar a cuatro Hijas e Hijos Predilectos y cuatro Hijas e Hijos Adoptivos.

De esta manera, el reconocimiento tendrá lugar durante el acto institucional de entrega de Honores y Distinciones que se celebrará el próximo 23 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus.

Las Medallas de Oro serán para el Hospital San José de Las Palmas de Gran Canaria; la Asociación Bientratar; la Coral Cantata del Real Club Victoria; la Federación de Agrupaciones Folklóricas de Gran Canaria (FAFGC); Clipper; Astilleros Canarios (Astican); la Asociación Cultural y Folclórica Artemi; y el cantante Quevedo.

Mientras se convertirán en Hijos Predilectos e Hijas Predilectas de Las Palmas de Gran Canaria el compositor y director de Barrios Orquestados, José Brito; el futbolista Jonathan Viera; la bailarina y coreógrafa Dácil González; y a título póstumo se concederá esta distinción a la artista multidisciplinar Roberta Marrero.

De igual modo, Las Palmas de Gran Canaria sumará cuatro Hijos Adoptivos e Hijas Adoptivas, que serán para el físico, ingeniero y divulgador científico Javier Santaolalla; el jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Antonio Caminero; la vicepresidenta de UNICEF Comité Canarias, Nereida Castro; y la catedrática de Educación Física de la ULPGC, Cecilia Dorado.