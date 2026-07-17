Las Palmas de Gran Canaria habilita el procedimiento para la devolución de la tasa de basura

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha habilitado el procedimiento para la devolución de los importes abonados de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos tras la decisión municipal de no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha fallado no conforme a derecho la ordenanza fiscal reguladora de este tributo.

Ahora, con el fin de facilitar este proceso y resolver las principales dudas de la ciudadanía, el ayuntamiento ha publicado una guía informativa disponible en la Oficina Virtual Tributaria (https://laspalmasgc.tributoslocales.es/) donde detalla los pasos que deben seguir las personas contribuyentes en función de su situación, así como la documentación necesaria y los canales habilitados para presentar solicitudes o recibir asesoramiento, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

Al respecto, el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, ha explicado que se ha diseñado un procedimiento "claro y garantista" para que todas las personas contribuyentes puedan recuperar las cantidades abonadas, respetando los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

También se ha referido al objetivo de "ofrecer la máxima información y acompañamiento" para que cualquier vecino conozca "con facilidad qué debe hacer en su caso concreto".

RECURSO DE REPOSICIÓN

Así las personas que han abonado la tasa deben comprobar si aún se encuentran dentro del plazo para presentar un recurso de reposición, para lo que el plazo es de un mes desde el día siguiente a la notificación de la liquidación o, en el caso de quienes descargaron voluntariamente el recibo a través de la Oficina Virtual Tributaria y realizaron el pago, desde el día siguiente al propio abono.

En este sentido, quienes se encuentren dentro de ese plazo podrán presentar un recurso de reposición solicitando la devolución de ingresos indebidos por la nulidad de la liquidación.

Para facilitar el trámite, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha elaborado dos modelos normalizados: uno dirigido a quienes recibieron una notificación fehaciente y otro para quienes realizaron una autonotificación a través de la Oficina Virtual Tributaria.

En cuanto a las personas para las que el plazo para recurrir ya ha finalizado no tendrán que realizar ninguna gestión, ya que indica que aunque esos pagos tienen la consideración jurídica de actos firmes, el ayuntamiento iniciará un procedimiento de revisión de oficio por razones de equidad para garantizar que todas las personas afectadas puedan recuperar las cantidades abonadas en igualdad de condiciones.

Por otro lado, para quienes solicitaron el fraccionamiento del pago, el ayuntamiento "ha suspendido de forma inmediata todos" los cargos pendientes en los expedientes ya aprobados, por lo que no emitirá nuevos recibos bancarios.

Asimismo matiza que si alguna persona hubiera abonado alguna cuota, esta le será devuelta mediante el correspondiente procedimiento de revisión.

En los casos en los que el fraccionamiento hubiese sido solicitado, pero todavía no aprobado, las solicitudes serán archivadas y la deuda quedará anulada de oficio.

Por último, las personas que recibieron la liquidación pero aún no la han abonado, no deberán realizar ningún pago ni presentar recurso alguno, ya que el procedimiento de cobro permanece paralizado tras la anulación de la ordenanza.

Para presentar los recursos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto a disposición de la ciudadanía la Oficina Virtual Tributaria (https://laspalmasgc.tributoslocales.es/), las Oficinas de Atención al Contribuyente y de Asistencia a la Ciudadanía, ubicadas tanto en las Oficinas Municipales del edificio Metropol como en las oficinas de Distritos, los quioscos digitales ubicados en las oficinas municipales y de los distritos y cualquier oficina de registro habilitada.

También podrá solicitar información a través del servicio telefónico 010 o el 928 446 600 para las llamadas realizadas desde fuera del municipio.

En cuanto a la documentación a aportar con el recurso, las personas físicas deberán incorporar un justificante del número de cuenta bancaria (IBAN) del que sean titulares o cotitulares, así como el justificante validado del pago realizado.

Por su parte, las personas jurídicas además del justificante del pago, deberán presentar el formulario de alta o modificación de terceros debidamente cumplimentado y firmado.

Toda la información sobre el procedimiento, los modelos de recurso y la documentación necesaria puede consultarse en la página web municipal, donde también se encuentra disponible la guía informativa elaborada por el ayuntamiento para orientar a la ciudadanía durante el proceso de devolución.