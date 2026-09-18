Las Palmas de Gran Canaria lanza el canal de WhatsApp 'Igualdad y Diversidad LPGC'

Canal de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en WhatsApp - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Igualdad y Diversidad, ha puesto en marcha un nuevo canal de WhatsApp para facilitar a los ciudadanos el acceso a las iniciativas y recursos municipales relacionados con estas materias.

El canal, bajo el nombre 'Igualdad y Diversidad LPGC', permitirá conocer desde el teléfono móvil la programación municipal en este ámbito, con información sobre actividades y talleres, campañas de sensibilización, eventos, así como los diferentes recursos y servicios disponibles, según ha informado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en nota de prensa.

Al respecto, la concejala de Igualdad y Diversidad, Betsaida González, ha señalado que se quiere aprovechar una herramienta que "forma parte del día a día" de la ciudadanía para que las iniciativas que se desarrollen "sean más fáciles de conocer y consultar".

González ha explicado que el canal "permitirá dar mayor difusión" a la programación "y, al mismo tiempo, acercar los recursos y servicios municipales a quienes puedan necesitarlos".

El nuevo canal amplía las vías de comunicación municipales en materia de igualdad y diversidad y permitirá a quienes se suscriban mantenerse al día de las próximas iniciativas y consultar las novedades que se vayan publicando desde un único espacio.

La suscripción es gratuita y puede realizarse directamente a través del siguiente enlace: Canal de WhatsApp Igualdad y Diversidad LPGC.