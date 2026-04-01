Las Palmas de Gran Canaria propone la adjudicación del contrato de limpieza en playas por 15,8 millones para cuatro años

Limpieza en zona balneario Tomás Miller, en Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha propuesto la adjudicación del contrato del servicio de limpieza, higienización y conservación esencial en playas, paseos, litorales y aseos de la costa de la capital grancanaria a favor de la UTE FCC Medio Ambiente-FCC Equal CEE Canarias.

La propuesta se eleva, por un período de cuatro años, con posibilidad de una prórroga adicional de un año, y por un importe total de 15.881.357,60 euros, IGIC incluido, lo que equivale a 3.970.339,40 euros por años, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

En este procedimiento han presentado oferta las empresas Valoriza Servicios Medioambientales y la UTE Innovia Coptalia Capross 2004. El nuevo contrato permitirá atender de forma integral la totalidad de las playas, paseos, litorales y aseos públicos de la costa de la ciudad, y supondrá una ampliación sustancial del servicio con respecto al modelo anterior.

El concejal de Ciudad de Mar de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha destacado que "se trata de una mejora histórica" en este servicio, de tal forma que la nueva licitación "mejorará claramente" la atención y el cumplimiento de los estándares de limpieza y conservación que la ciudadanía demanda en espacios tan emblemáticos como Las Canteras, El Confital, Las Alcaravaneras, San Cristóbal, La Laja, Bocabarranco y el conjunto del litoral municipal.

Respecto a las principales novedades figura un incremento de los recursos humanos, maquinaria y medios materiales, así como una extensión del ámbito de actuación que abarcará con mayor alcance espacios del litoral hasta ahora menos cubiertos, incluyendo acantilados, laderas y zonas de montaña próximas a la costa.

El nuevo contrato, explican, también está diseñado para ofrecer una respuesta "más precisa y adaptable" a las necesidades actuales del litoral capitalino, reforzando la capacidad de actuación en temporales, episodios extraordinarios y momentos de mayor presión de uso, especialmente en tardes, eventos, festivos y fines de semana.

El expediente continuará ahora su tramitación administrativa hasta la adjudicación definitiva. De esta forma, al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, ahora se abre el plazo legal de 15 días hábiles previo a la formalización del contrato.