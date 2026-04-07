Un parapentista herido moderado al sufrir una caída de altura en el Diseminado Las Laderas, en Teguise (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 7 (EUROPA PRESS)

Un parapentista, de 31 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída de altura en el Diseminado Las Laderas, en Teguise (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 20.35 horas de este lunes en el citado lugar, hasta donde se trasladaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, ya que se trataba de una zona de difícil acceso.

Una vez rescatado, el afectado que fue asistido en un primer momento por el equipo médico de Atención Primaria, que comprobó que presentaba un traumatismo lumbar de carácter moderado.

A continuación, fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Doctor José Molina Orosa. En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes.