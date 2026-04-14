Parlamentarios dan su "respaldo" al proyecto CanBio, la colaboración científica que exporta conocimiento al mundo

Parlamentarios canarios visitan Loro Parque Fundación para conocer el proyecto CanBio - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una amplia representación de la Comisión de Transición Ecológica y Energía del Parlamento de Canarias han visitado este lunes las instalaciones de Loro Parque Fundación para los avances y resultados del proyecto CanBio, una iniciativa que, liderada junto al Gobierno de Canarias, se ha consolidado como un "referente internacional" en investigación aplicada al cambio climático y conservación de la biodiversidad.

A la visita asistieron el presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Energía del Parlamento de Canarias, Jesús Ramos Chinea (ASG), los diputados David Morales y Raquel Díaz (PP), Alicia Pérez (PSOE), Alicia Vanoostende (PSOE), Nicasio Galván (VOX) y Jonathan Martín (CC), que mostraron su respaldo institucional a la investigación científica como herramienta "clave" para afrontar los retos ambientales del archipiélago.

Durante la jornada, los parlamentarios estuvieron acompañados por el presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, el director científico de Loro Parque Fundación, Martin Boye, y el director de Relaciones Institucionales del Grupo Loro Parque, Ricardo Fernández de la Puente, según ha informado el Grupo Loro Parque.

Los coordinadores científicos del proyecto, Javier Almunia y Fernando Rosa, investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL), y Aridane González, investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), fueron los responsables de explicar los principales hitos alcanzados desde el inicio del proyecto.

EJEMPLO DE COOPERACIÓN

Resalta el Grupo Loro Parque cómo CanBio se ha convertido en un "ejemplo de cooperación eficaz" entre administraciones públicas, sector privado y comunidad científica. Así, la estrecha colaboración entre Loro Parque Fundación, el Gobierno de Canarias, la ULL y la ULPGC habría permitido desarrollar una red de monitorización científica "pionera" en el archipiélago para estudiar parámetros clave como la acidificación oceánica, el aumento de la temperatura del mar, la contaminación acústica submarina o la pérdida de biodiversidad marina y terrestre.

El presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Energía del Parlamento de Canarias, Jesús Ramos Chinea, ha calificado la visita de "muy positiva", destacando en ella el valor de este modelo de colaboración: "Que los científicos que trabajan en el proyecto nos expliquen de primera mano su labor es esencial para elaborar iniciativas parlamentarias. Canarias puede ser un gran laboratorio para exportar conocimiento al mundo".

"Tenemos dos universidades públicas excepcionales, y Loro Parque Fundación está facilitando esa transferencia de conocimiento que resulta fundamental para mejorar el hábitat de las especies", ha añadido.

Por su parte, Christoph Kiessling ha resaltado la dimensión del trabajo desarrollado durante estos siete años, habiendo construido en Canarias un modelo de investigación y conservación "único" en el mundo: "Este proyecto demuestra que la colaboración público-privada, cuando se basa en la ciencia y el compromiso real, puede generar resultados extraordinarios para proteger nuestra biodiversidad", ha añadido.

APOYO GUBERNAMENTAL

La visita parlamentaria daría continuidad al respaldo institucional mostrado hace apenas unos meses por el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, quien durante su visita a Loro Parque Fundación destacó que CanBio es "un ejemplo claro de política climática útil", basada en el conocimiento científico y en la cooperación público-privada.

El responsable regional subrayó además la importancia de esta iniciativa para diseñar medidas de adaptación eficaces frente al cambio climático en un territorio especialmente vulnerable como Canarias. El proyecto engloba diversos subprogramas centrados en la recuperación de especies endémicas amenazadas, el seguimiento de fauna marina y terrestre y la generación de conocimiento científico útil para la toma de decisiones públicas.

El encuentro con los parlamentarios sirvió para trasladar el impacto global de Loro Parque Fundación, que ha destinado más de 30 millones de dólares a más de 300 proyectos de conservación en el mundo, logrando salvar de la extinción a 18 especies de animales y reforzando de forma decisiva la protección de la biodiversidad canaria.