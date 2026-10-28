Parlamentarios europeos y latinoamericanos abordan los retos y el impacto "positivo" de la migración en sus territorios

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, junto a parlamentarios europeos y latinoamericanos en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana que acoge el Parlamento de Canarias - ÁLEX ROSA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado y presidente de Eurolat, Gabriel Mato, y el presidente del componente latinoamericano de la Asamblea Eurolat, Daniel Caggiani, han abordado este miércoles el papel de Canarias como "puente" entre Europa y América Latina para abordar los desafíos actuales, entre ellos la migración, sobre la que analizarán su impacto "positivo" con diferentes agentes de la sociedad civil.

Así lo han avanzado ambos en una rueda de prensa posterior a la inauguración de la asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana que acoge el Parlamento de Canarias desde este martes, y donde han valorado el papel del archipiélago como "punto de encuentro" entre los dos continentes para avanzar y analizar los retos actuales.

"Canarias es un punto de encuentro entre dos continentes. Evidentemente. Tengo una satisfacción y un orgullo especial por poder celebrar esta reunión aquí, una reunión que concrentra a más de 100 diputados del Parlamento Europeo y de los parlamentos latinoamericanos. Además, Canarias es un ejemplo de los vínculos históricos, culturales y humanos entre Europa y América Latina", ha aseverado el eurodiputado durante su intervención.

Mato ha explicado el motivo de elección de las islas para este encuentro, y que deriva del argumento de que "hay pocos territorios" con una relación histórica, cultural y social "tan fuerte" como la que existe entre Europa y América Latina. "Queríamos que se celebrara esa reunión en un lugar que simbolizara esta relación", ha dicho.

"El Parlamento, la Asamblea Europeo-Latinoamericana, es un puente entre la gente y los gobiernos, entre las necesidades de la sociedad y las posibilidades de los Estados. Y Canarias es, sin duda, un puente entre América Latina y Europa" ha dicho, por su parte, el presidente del componente latinoamericano de Eurolat, Daniel Caggiani.

Caggiani ha destacado, además, que el encuentro, que reúne a casi 100 parlamentarios de America Latina, el Caribe y Europa, es la "reafirmación" de que la diplomacia parlamentaria "tiene un papel necesario por cumplir", con el objetivo de construir "caminos comunes", aún cuando, ha añadido, la "fragmentación y polatización" tienen en la actualidad una repercusión "importante".

"Los Parlamentos nacionales y regionales tenemos un papel fundamental. Debemos trabajar en la mejora de las regulaciones sobre la inteligencia artificial, en las transformaciones en el mundo del trabajo, en las relaciones bilaterales, el comercio y la inversión, y en ofrecer más oportunidades para que nuestros pueblos vivan un poco mejor. Ese es el desarrollo que tenemos por delante", ha añadido.

ASUNTOS A ABORDAR

Los casi 100 parlamentarios abordará estos días en la Asamblea Eurolat los desafíos que consideran "compartidos" a ambos lados del Atlántico, entre ellos los retos en comercio y economía, con el foco puesto en el acuerdo Unión Europea-MercoSur y las oportunidades que ofrece, así como en las garantías para los sectores "más sensibles". "Hemos trabajado también sobre la alianza digital de Europa y América Latina y el Caribe, así como en la protección de los consumidores".

Desde el punto de vista de la democracia y relaciones internacionales, ha puntualizado Mato, el objetivo del encuentro será abordar la importancia de la cooperación para "fortalecer los derechos humanos", la democracia, así como el multilateralismo. "Seguiremos hablando de desarrollo sostenible y tecnología, de protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, y de las oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial", ha agregado.

Con perspectiva social, la asamblea Eurolat también analizará el estado de los derechos laborales, la cooperación cultural y la protección de los menores en internet ante el desafío que plantea la Inteligencia Artificial en el siglo XXI.

En materia de seguridad y cooperación, las amenazas comunes entre territorios también protagonizarán el encuentro. En concreto, se abordará la importancia de la "cooperación bidireccional" para reponder a problemas "concretos" que afecten a los ciudadanos, como las rutas marítimas de la delincuencia organizadas en el Atlántico.

"También vamos a debatir en cómo se puede reforzar la cooperación entre Europa y América Latina ante las grandes emergencias, pasando de la solidaridad a mecanismos de asistencia operativa, un tema del que tenemos mucho que aprender y también del que podemos compartir con nuestros socios de América Latina", ha puntualizado Mato.

La migración y al importancia de la participación de la sociedad civil. "Canarias conoce bien la importancia de las migraciones en la historia de nuestras sociedades y los desafíos que plantean su gestión", ha señalado el eurodiputado Gabriel Mato, que ha avanzado el encuentro con la sociedad civil que se mantendrá esta tarde para analizar la migración con un "enfoque positivo", es decir, el de su "constribución" a las sociedades europeas y latinoamericanas.

"Queremos también escuchar a los que viven estas realidades en primera persona, incorporando sus experiencias al diálogo parlamentario", ha deslizado Mato, que ha realizado una mención al 20 aniversario de la creación de Eurolat, que este jueves culminará sus jornadas en Canarias con un homenaje a los presidentes que han participado de su trayectoria, generando "espacios de diálogo".