El Parlamento de Canarias acoge este miércoles el Pleno de mayores

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias acoge este miércoles el Pleno de las Personas Mayores de Canarias, un encuentro en el que representantes de las personas mayores del archipiélago trasladarán sus propuestas para avanzar hacia una política de longevidad activa que garantice la autonomía, la participación, la igualdad de oportunidades y el ejercicio de sus derechos en todas las islas.

Durante el acto, ocho personas mayores, una en representación de cada isla, expondrán sus propuestas en nombre de los 24 Centros de Día de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias, con el objetivo de favorecer la participación efectiva de las personas mayores en la definición y gobernanza de las políticas públicas relacionadas con la longevidad activa.

El encuentro contará con la participación de la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado y la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, así como representantes de los grupos parlamentarios, recoge una nota de la Cámara.

Al finalizar el Pleno tendrá lugar la lectura del 'Manifiesto de las Personas Mayores de Canarias por una Longevidad Activa y Participativa', que recogerá las principales demandas y propuestas planteadas durante el encuentro.