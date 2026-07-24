Parlamento de Canarias y Cabildo de Gran Canaria se tiñen de azul por el 'Día Mundial de la Prevención de Ahogamientos'

El portavoz de la Plataforma 1500 km de Costa, Sebastián Quintana, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en la preentación de la iniciativa con motivo del 'Día Mundial de la Prevención de Ahogamientos' - PLATAFORMA CANARIAS 1.500 KM DE COSTA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria iluminará de azul sus respectivas sedes a partir de las 2000 horas de este viernes con motivo de la celebración del 'Día Mundial de la Prevención de Ahogamientos' decretado por la ONU.

Esta es la primera vez en toda Europa que edificios públicos de esta envergadura se tiñen de este color con el fin de alertar sobre la primera causa de muerte accidental en el archipiélago, por encima de los siniestros de tráfico y la segunda causa de muerte por accidente en España.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el presidente de la Asociación 'Canarias, 1500 Km de Costa', Sebastián Quintana, presentaron este acto institucional en la Casa Palacio donde resaltaron esta "alianza estratégica" que cumple más de una década.

Desde sus inicios, señala la pataforma en una nota, el Cabildo grancanario ha sido la "única" institución insular en España en impulsar y difundir de forma pionera y continuada estas campañas posicionando a Gran Canaria y toda la Comunidad Autónoma como referentes globales en seguridad acuática.

En el acto se expusieron los datos del único estudio estadístico detallado sobre siniestralidad acuática en España, nutrido en un 95% por fuentes oficiales y elaborado por 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

En la última década (2015-2025), Canarias ha registrado 734 personas fallecidas por ahogamiento y 2.143 afectados totales.

El balance de siniestralidad evidenció la urgencia de actuar como un problema de salud pública de primer orden pues el medio acuático canario se cobró 71 vidas en 2023, 72 en 2024 y 69 fallecidos en 2025.

Resulta "especialmente trágico" el impacto en los menores, destaca la plataforma, pues solo en 2025, 20 niños y niñas sufrieron accidentes acuáticos, costándole la vida a cuatro de ellos.

A nivel nacional, este fenómeno constituye la segunda causa de muerte accidental, una realidad que la asociación ya ha expuesto ante el Parlamento Europeo (2018) y el Congreso de los Diputados (2021). NUEVA CAMPAÑA 2026 Y UN ALCANCE SIN FRONTERAS

Para hacer frente a esta realidad, se ha presentado oficialmente la 'Campaña de Prevención de Ahogamientos 2026', encabezada por el spot de alto impacto 'Tú Decides Cómo Quieres Llegar a la Orilla' y reforzada con 10 nuevos 'Vídeo-consejos ocultos'.

Este lanzamiento corona una década de trabajo en la que 'Canarias, 1500 Km de Costa' ha logrado formar a más de 27.000 personas en más de 1.000 centros educativos y profesionales.

Paralelamente, el modelo canario de prevención se ha exportado con éxito a la comunidad internacional a través de hitos destacados.

Así, sus 27 cápsulas formativas se difunden en seis idiomas en universidades de 10 países y 70 complejos hoteleros.

Además, el documental 'Desahogo', copatrocinado por el Cabildo, ha superado el millón de espectadores en su periplo por seis países.

La asociación forma parte del Grupo Internacional para la Investigación del Ahogamiento (GIAPS) coordinado por el referente investigador José Palacios, ha colaborado con la OMS en informes sobre 'Ahogamientos y Turismo' y participa en el 'Libro Blanco Mundial'.

Desde que en 2021 la playa de Las Canteras acogiera el primer acto masivo del planeta tras el decreto de la ONU, la isla ha reunido a cerca de 400.000 asistentes acumulados en sus cinco ediciones.

Todo este esfuerzo ha sido recientemente avalado con reconocimientos de prestigio en 2025, como el 'Galardón Océanos' de la Sociedad Española de Oceanografía y el Premio ADEAC-Bandera Azul a la mejor campaña de prevención del país, consolidando el mensaje que abandera la iniciativa: 'El mejor guardavidas es la información'.