El Parlamento de Canarias comienza la sesión plenaria de Eurolat con un minuto de silencio por las víctimas - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) han guardado este miércoles un minuto de silencio en memoria de la diputada canaria Cristina Calero, fallecida ayer a los 35 años, y como muestra de respeto y condolencia hacia las víctimas del accidente ferroviario ocurrido hoy en Toledo.

El acto se ha celebrado en el Parlamento de Canarias, que acoge estos días la XVII Sesión Plenaria Ordinaria de EuroLat, un encuentro que reúne a representantes parlamentarios de Europa y América Latina para reforzar el diálogo y la cooperación entre ambas regiones, según ha recordado la cámara regional en una nota de prensa.

Antes del minuto de silencio, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y el copresidente de EuroLat, Gabriel Mato, han dirigido unas palabras de recuerdo y condolencia, en las que han trasladado el pesar por el fallecimiento de Cristina Calero y la solidaridad con las personas afectadas por el accidente ferroviario.

Con este gesto, los participantes en la Asamblea han querido expresar "su respeto y apoyo" a los familiares y allegados de las víctimas.