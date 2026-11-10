El Parlamento de Canarias guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de la diputada Cristina Calero

Minuto de silencio por el fallecimiento de la diputada de CC Cristina Calero - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha guardado este martes un minuto de silencio al inicio de la sesión plenaria en memoria de la diputada del Grupo Nacionalista Cristina Calero, fallecida el pasado 27 de octubre en Lanzarote a los 36 años.

Con este gesto, la Cámara autonómica ha querido rendir homenaje a quien fuera diputada del Grupo Nacionalista Canario por la circunscripción de Lanzarote durante la XI Legislatura, trasladando nuevamente su recuerdo y sus condolencias a sus familiares, amistades y compañeros y compañeras parlamentarios.

Asimismo, el Parlamento ha habilitado un libro de condolencias en la Sala de Presidencias, donde todas aquellas personas que lo deseen podrán dejar su firma y unas palabras en memoria de Cristina Calero, recoge una nota de la Cámara.

Este espacio permanecerá a disposición de quienes quieran sumarse a este reconocimiento y expresar su afecto y respeto hacia la parlamentaria.

Cristina Calero García era licenciada en Biología y contaba con un máster universitario en Profesorado de Educación Secundaria y otro en Desarrollo Regional.

Su trayectoria profesional estuvo vinculada especialmente a la educación, ejerciendo como profesora de Formación Profesional y de Secundaria.

En el ámbito político, fue concejal de Actividades y Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Arrecife antes de incorporarse al Parlamento de Canarias el 31 de julio de 2023 como representante de Lanzarote.

Tras el minuto de silencio, el Pleno ha continuado con la toma de posesión de José Bruno Ramírez Cubas como nuevo diputado del Parlamento de Canarias.

Ramírez Cubas, siguiente candidato en la lista electoral de Coalición Canaria por la circunscripción de Lanzarote, ocupa el escaño que había quedado vacante tras el fallecimiento de Cristina Calero.