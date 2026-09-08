El Parlamento de Canarias presenta este miércoles la restauración del óleo histórico del Salón de Plenos

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias presenta este miércoles el resultado de los trabajos de restauración del óleo histórico del Salón de Plenos, atribuido al pintor palmero Manuel González Méndez y datado inicialmente en 1906, que ha permanecido oculto durante más de cuatro décadas bajo distintas capas de pintura decorativa.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, intervendrá durante el acto para explicar el alcance de esta actuación, impulsada por la Cámara para recuperar y poner en valor una pieza de especial relevancia dentro del patrimonio histórico y artístico de la institución.

Durante la presentación, la restauradora Agustina Torino detallará el proceso de recuperación de la obra, las técnicas empleadas y los principales hallazgos realizados durante la intervención.

Torino estará acompañada por Julio del Rosario Fuentes, representante de la empresa Cúrcuma, responsable de los trabajos de restauración, recoge una nota de la Cámara.

La recuperación del óleo permite completar el conjunto pictórico del Salón de Plenos y devolver al hemiciclo un elemento esencial de su concepción artística original, después de permanecer oculto desde la remodelación del espacio llevada a cabo en la década de los ochenta.