El Parlamento de Canarias respalda la diversidad y se suma al 'Día Internacional del Asperger'

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez (c), en la lectura de un manifiesto con motivo del 'Día Internacional del Asperger' - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias conmemoró este miércoles el 'Día Internacional del Asperger' con la lectura de un manifiesto institucional por parte de la representante de Aspercan, María Europa Luis Ramallo.

"Defendemos el respeto a la diversidad y la necesidad de seguir avanzando en derechos y oportunidades para las personas con trastorno del espectro autista", aseguró .

El acto contó con la intervención de la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, y la presencia de la vicepresidenta del Parlamento, Ana Oramas, y las diputadas Raquel Noemí Díaz y Elena Máñez.

Los representantes del colectivo pusieron el foco en el reconocimiento de la discapacidad psicosocial, la prevención del acoso y la garantía de una ciudadanía plena, recoge una nota de la Cámara.

Astrid Pérez trasladó un mensaje de respaldo y compromiso con las personas con síndrome de Asperger y sus familias, subrayando "la importancia de construir una sociedad que valore sus capacidades, talentos y aportaciones".