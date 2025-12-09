El Parlamento de Canarias suma a su galería el retrato del expresidente Gustavo Matos

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y el expresidente Gustavo Matos en la presentación de su retrato - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias presentó este martes el retrato institucional del expresidente Gustavo Matos, una obra que pasa a formar parte de la Sala de Presidencias y que se integra en la galería histórica de la Cámara.

El acto contó con la presencia de los miembros de la actual Mesa del Parlamento, los integrantes de la Mesa de la X Legislatura, portavoces de los grupos parlamentarios, diputados y diputadas, así como del expresidente de la Cámara José Miguel Bravo de Laguna.

La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, destacó que cada retrato incorporado a esta sala "no es solo una representación artística, sino una pieza esencial" de la memoria democrática, reflejo de la evolución institucional desde los inicios de la autonomía.

Así, subrayó que estos retratos reconocen la labor de quienes han presidido la Cámara y simbolizan "una obra colectiva construida a lo largo del tiempo por muchas manos y muchas voces".

En su intervención, la presidenta dedicó unas palabras especialmente significativas a la X Legislatura, marcada por la pandemia de la COVID-19 y recordó que, bajo la presidencia de Gustavo Matos, el Parlamento afrontó "un período de adversidad sin precedentes" en el que la institución supo adaptarse con rapidez mediante la incorporación de tecnologías digitales, sesiones mixtas pioneras en España y modificaciones reglamentarias que garantizaron la continuidad de la actividad legislativa.

La presidenta extendió también su felicitación a la autora del retrato, la artista Inmaculada Juárez Pérez, formada en la Escuela de Arte Fernando Estévez y en la Escuela Massana de Arte Moderno de Barcelona, cuyo trabajo pasará a formar parte del patrimonio artístico e histórico de la institución, recoge una nota de la Cámara.