El Parlamento de Canarias se suma al reconocimiento por el título de 'Real' de la Federación de Fútbol de Las Palmas

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, y la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, en el acto de reconocimiento a la Federación de Las Palmas por la concesión de la distinción de 'Real' - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha rendido homenaje este lunes a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) con motivo de la concesión del título de 'Real' por parte de la Casa Real, una distinción histórica que coincide con la conmemoración del centenario de la entidad.

El acto institucional, celebrado en la Sala Europa de la Cámara autonómica, estuvo presidido por la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y contó con la participación del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, así como del presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia.

Durante su intervención, la presidenta del Parlamento destacó la profunda huella social y deportiva que ha dejado la Federación a lo largo de sus cien años de historia.

Así, subrayó que la concesión del título de 'Real' reconoce el esfuerzo colectivo de generaciones enteras vinculadas al fútbol canario y afirmó que "este título pertenece a cada uno de ellos, es el reconocimiento al fútbol base, pero también a la constancia y al empeño de nuestra gente".

Asimismo, señaló que la Federación ha desempeñado un papel fundamental en la vertebración territorial de las islas, convirtiendo el fútbol en un espacio de convivencia, integración y transmisión de valores como el respeto, el esfuerzo y el compañerismo.

Por su parte, el consejero Poli Suárez destacó que la distinción otorgada por la Casa Real trasciende a la propia institución para reconocer el trabajo de miles de personas que han contribuido al desarrollo del deporte en Canarias durante el último siglo.

"Este reconocimiento no premia un momento o hito concreto, sino que distingue a una trayectoria construida por varias generaciones", afirmó.

Suárez puso en valor la labor desempeñada por clubes, deportistas, entrenadores, árbitros, dirigentes, voluntarios y familias que han hecho crecer el fútbol en la provincia de Las Palmas, y destacó igualmente la gestión realizada por el presidente de la federación, José Juan Arencibia, en una etapa especialmente significativa para la entidad.

MAYOR RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas agradeció el reconocimiento recibido por parte del Parlamento de Canarias y calificó la concesión del título de 'Real' como el mayor reconocimiento institucional obtenido por la organización en sus cien años de existencia.

Durante su intervención recordó que esta distinción "no pertenece a una junta directiva concreta ni a una etapa determinada", sino que constituye un homenaje colectivo a todas las personas que han contribuido a construir la historia de la federación.

Este acto, en el que también estuvo presente la directora general de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias, María Rojas, entre otras autoridades, constituye el primero de una serie de reconocimientos institucionales que diferentes administraciones públicas canarias desarrollarán con motivo de la concesión del título de 'Real' a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, una distinción que reconoce un siglo de servicio al deporte y a la sociedad canaria, recoge una nota de la Cámara.