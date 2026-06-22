El Parlamento de Canarias ultima la ley de municipios turísticos con la abstención de Vox

Archivo - El presidente de Canarias y la presidenta del Parlamento, Fernando Clavijo y Astrid Pérez, respectivamente (en el centro), junto a los alcaldes de los municipios turísticos en el patio de la Cámara - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Turismo y Empleo del Parlamento de Canarias ha aprobado este lunes el dictamen de la ley de municipios turísticos --paso previo a su aprobación definitiva en Pleno-- con la abstención de Vox.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha valorado el "consenso" para buscar un "encaje" a la financiación que pueden recibir los municipios turísticos y ha coincidido con Vox en que se debe hacer una "reflexión" sobre la consolidación de grados de personal ya que puede haber algún "agravio comparativo".

Jesús Ramos (ASG) ha valorado el acuerdo alcanzado entre municipios turísticos y Fecam para fijar "municipios de excelencia y municipios de singularidad", con mención especial también para los de las islas verdes y la protección del patrimonio natural e histórico.

Además, queda regulado como se obtiene la condición de municipio turístico y como se pierde, y también se fija un estatuto propio si bien ha advertido de que no deber ser una "alternativa" a la marca Islas Canarias. "Nos estaríamos equivocando si así fuese", ha destacado.

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, se ha mostrado "orgullosa" de que la ley salga adelante tras dos intentos fallidos y con el aval de todos los municipios ya que toda Canarias "es turística" y "no puedo ser lo mismo" la organización administrativa de Arona y Badajoz.

No obstante, ha comentado que se llega "tarde", la norma no tiene impacto económico y se incluye "ideología climática y de género".

Jover ha planteado también una enmienda, que no ha sido apoyada, para rechazar el "privilegio" de que los funcionarios de carrera que presenten servicios en municipios turísticos de excelencia puedan lograr la "consolidación per saltum" a los dos años.

David Morales (PP) ha recordado que los municipios turísticos esperan por esta ley desde 1995 cuando se trataba de una cuestión "sencilla" y reconocido el impulso que le ha dado la Asociación de Municipios Turísticos.

Ha destacado el "trabajo silente y eficiente" de la Consejería de Turismo por "crear una positiva atmósfera de puentes tendidos" entre todos los agentes implicados y valorando el "sobreesfuerzo" que acumulan los municipios turísticos para dar servicios y sostener a la industria isleña.

Mario Cabrera (CC) ha comentado que esta ley forma parte del "nuevo modelo" que se propone para el turismo en Canarias y todo el archipiélago debe formar parte, de ahí que se haya trabajado codo con codo con la Fecam.

Ha incidido en el "agotamiento" de un modelo que ha dado riqueza pero necesita un "zarandeo" ya que el turismo sobrecarga a los servicios y puede empezar a convertirse en un "problema", pues Canarias ya supera los 18 millones de visitantes al año. "El Estatuto de Municipio Turístico es más importante que nunca", ha explicado.

En esa línea ha comentado que hay que avanzar hacia un modelo "más sostenible" que permita a los municipios afrontar los "desafíos" que les exige la sociedad en seguridad, sanidad, limpieza, movilidad, gestión del agua, protección ambiental o acceso a la vivienda.

Lucía Fuentes (PSOE) ha destacado la "enorme contribución" de la Fecam a la elaboración de la ley y que también queden reflejadas las características de los municipios de las islas verdes y los de reto demográfico.

REQUISITOS

En virtud a la nueva ley, para que un municipio canario sea nominado como de 'excelencia' debe contar una población turística anual que sea cinco veces superior a la población empadronada, y en el caso de los municipios de las islas verdes y de reto demográfico, tres veces más.

Asimismo debe contar con un mínimo de 4.000 plazas de alojamiento turístico, entre las que se incluye la vivienda vacacional y yn el caso de los municipios de las islas verdes y del resto de municipios de reto demográfico de Canarias, al menos 2.000.

Igualmente deben contar con un número de plazas alojativas turísticas de categoría mínima de cinco estrellas, sea cual fuere la modalidad y clase de los establecimientos alojativos turísticos, igual o superior al diez por ciento de la población empadronada.

En el caso de los municipios de las islas verdes y del resto de municipios de reto demográfico, la categoría mínima es de 4 estrellas y se podrán contabilizar los establecimientos de los municipios limítrofes.

Además deberá acreditarse que la actividad turística supone más del 15% de la economía municipal mediante informe emitido al efecto por el Consejo Económico y Social o una de las dos universidades públicas canarias.