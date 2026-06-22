El Parlamento de Canarias visibiliza el talento femenino con la exposición 'Ilustradoras & Ilustradas 6'

Inauguración de la exposición 'Ilustradoras & Ilustradas 6' en el Parlamento de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones del Parlamento de Canarias acogió este lunes la inauguración de la exposición 'Ilustradoras & Ilustradas 6', un proyecto organizado por la Fundación Canaria para la Promoción y Estudio de la Narrativa en Imágenes Cine + Cómics que se consolida como una de las iniciativas de referencia para la promoción del trabajo de las mujeres en los ámbitos de la ilustración y el cómic.

La exposición forma parte de un proyecto multidisciplinar que incluye una muestra itinerante en formato presencial y virtual, una serie de encuentros virtuales con algunas de las artistas participantes y la publicación de un libro colectivo.

Su objetivo es contribuir a la difusión de las creaciones artísticas realizadas por mujeres de las islas, al tiempo que fomenta la participación femenina y de los colectivos menos representados en los sectores de la ilustración y la narrativa gráfica, recoge una nota de la Cámara.

El acto inaugural contó con la participación del vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos; la diputada del Común, María Dolores Padrón; la comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García; el presidente de la Fundación Cine + Cómics, Francisco Pomares y la adjunta de la Diputación del Común, Ana María de León.

Durante su intervención, Gustavo Matos destacó la importancia de iniciativas como esta para corregir desequilibrios históricos en el ámbito cultural.

"Tradicionalmente, el arte ha sido atribuido a los hombres y el trabajo de muchas mujeres ha quedado diluido. Afortunadamente vivimos otros tiempos y las mujeres comienzan a ocupar el lugar que les corresponde, señaló.

Por su parte, Francisco Pomares puso en valor el crecimiento constante de un proyecto que calificó de "imparable".

Según explicó, "cada vez son más las ilustradoras que desean participar", hasta alcanzar actualmente alrededor de 350 creadoras vinculadas a la iniciativa.

Ana María de León subrayó que el proyecto ha buscado desde sus inicios "abrir camino desde la libertad y la igualdad", creando espacios de reconocimiento para las artistas y favoreciendo una mayor presencia femenina en el sector cultural.

María Dolores Padrón agradeció el respaldo de las instituciones que han hecho posible el desarrollo de esta iniciativa y destacó la relevancia de seguir impulsando acciones de visibilización del arte realizado por mujeres. "Ahora a las ilustradoras se les pone cara", afirmó.