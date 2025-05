El Parlamento canario avala la labor de la agencia de Naciones Unidas para refugiados palestinos con el rechazo de Vox

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL), con el voto en contra de Vox, en el que brinda su apoyo a la labor de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

La Cámara insta a Israel a que levante la prohibición que le impide desarrollar sus funciones en el país y las zonas ocupadas y a que la ONU y la Unión Europea logren los apoyos diplomáticos necesarios para salvaguardar su continuidad.

Gustavo Matos (PSOE) ha señalado que se viven "tiempos convulsos", sin "respeto" por las instituciones internacionales y con los "viejos consensos" emanados de la "ceniza del horror" de la Segunda Guerra Mundial "han sido eliminados prácticamente en 24 horas".

Ha indicado que en Gaza "el horror se retransmite en directo" y con un Gobierno de Estados Unidos que se permite "banalizar" la situación planteando que la franja se puede convertir en un "resort turístico".

"Lo que ha pasado con el pueblo palestino demuestra exactamente que esos consensos, que esos acuerdos, esa altura moral que habíamos aprendido de aquellos horrores, se ha pulverizado ante los ojos de la humanidad", ha indicado.

El portavoz de CC, José Miguel Barragán, ha comentado que en Gaza "se desmorona en la dignidad humana, no es un conflicto más" y desde Canarias están "del lado de quienes sufren", por más que haya un derecho de autodefensa de Israel.

"No dejemos que el dolor de un pueblo quede sepultado bajo el ruido del poder, apoyar esta PNL es decirle al mundo que en Canarias no toleramos las injusticias", ha agregado.

Fernando Enseñat (PP) ha pedido no "demonizar" a Israel ni "blanquear el terrorismo de Hamas", ni tampoco a hacer "bandos" en el conflicto. "Es tan largo, tan sangriento, que ya no hay blanco o negro, ya no hay buenos o malos, ya no sabemos cuál es el origen y cuál la consecuencia", ha señalado.

Ha indicado que "es el momento de no estar en silencio" y destacado el papel que juega en la zona la agencia, que es responsable de la educación de más de medio millón de niños y de proporcionar atención médica en centros de salud.

Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha comentado que el genocidio de Gaza "es de los más lamentables y vergonzosos" de este siglo, pues se está "masacrando y asesinando a miles de personas en directo", con la complicidad de Estados Unidos, que se ha salido del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Ha apuntado que buena parte del pueblo judío también rechaza lo que hace el Gobierno israelí y ha advertido de que "está en riesgo" la misión de la agencia en la zona.

ASG: "GARANTÍA DE AYUDA Y DIGNIDAD"

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que la agencia "es la principal garantía de dignidad y ayuda" para los refugiados palestinos y entiende que sin su presencia sobre el terreno las consecuencias serían "catastróficas".

Ha alertado de los problemas de la agencia para financiarse y señalado que prohibir su actividad, como promueve Israel, "es una violación sin precedentes del derecho internacional". "Apoyar a esta agencia no es tomar partido, es tomar partido por la vida", ha destacado.

Raúl Acosta, portavoz de AHI, ha comentado que hay que exigir el "respeto" al derecho internacional y los derechos humanos, "lo que no hacen" quienes toman decisiones desde el "fanatismo" de una organización terrorista o un consejo de ministros.

Ha indicado que es "inimaginable" lo que se está haciendo en Gaza, donde hay una "masacre indiscriminada", y ha advertido de que si la comunidad internacional no reacciona, habrá una "anexión sin parangón" del territorio a Israel.

Javier Nieto (Vox) ha comentado que el conflicto es muy "complejo", dura 25 siglos y "lo despachan en un folio" con un "tufillo antisemita" en el texto de la PNL, destacando también que la agencia "no es el pueblo de palestina, sino un activista más que alimenta la radicalización".