El Parlamento canario avala que se prorroguen las medidas fiscales de los carburantes para hacer frente a la guerra

Una persona reposta gasolina en un coche, en una gasolinera, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) publica hoy una lista de gasolineras que se aprovechen de las ayudas estatales para aumenta - Marta Fernández - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles por unanimidad de todos los grupos el decreto ley que prorroga durante tres meses las medidas tributarias que afectan a los combustibles a raíz de la guerra en Oriente Medio, si bien la medida no se tramitará como proyecto de ley.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha resaltado la necesidad de prorrogar el decreto dado que los efectos de la guerra de Irán persisten en los mercados económicos y que incluye, entre otras cosas, la prórroga hasta el 30 de septiembre del tipo cero del IGIC sobre los combustibles y la devolución del impuesto sobre derivados del petróleo a agricultores y transportistas.

No obstante ha precisado que siguen siendo medidas "paliativas" dado que Canarias "por sí sola" no puede hacer frente a las consecuencias de la guerra y lo único que puede hacer es "acompañar" las medidas del Estado, dado que muchas no tienen aplicación en las islas debido al sistema fiscal.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que es "necesario" mantener estas medidas económicas debido a la "incertidumbre" que genera el mercado energético y su repercusión en el transporte.

"Dejar que estas medidas decayeran de forma automática en este momento, donde todavía, insisto, continúan muchas tensiones, donde el Estrecho de Ormuz se abre y se reabre cada dos por tres, generaría un efecto precisamente contrario al que en su día se persiguió", ha indicado.

Javier Nieto (Vox) ha señalado que es necesario prorrogar el decreto durante tres meses más si bien ha advertido de que muchas veces hay un "impacto psicológico" en la población y en los mercados porque el impacto aún no es "realmente grave", poniendo como ejemplo que en la península de Crimea la gasolina se ha situado a 5,84 euros el litro.

Luis Campos, portavoz de NC-bc, ha pedido que el decreto se tramite como proyecto de ley porque solo hay "dos miserables medidas" y el decreto inicial era "rácano", aparte de que ha sido un "fracaso" porque la inflación ha aumentado por encima de la media nacional.

Fernando Enseñat (PP) ha apoyado la prórroga de las medidas tributarias y se ha preguntado "donde está el Gobierno de Pedro Sánchez" ya que Canarias lleva "tres meses" esperando por los 15 millones anunciados, más otros siete adicionales. "No los han pagado, a los canarios ni un euro, cero patatero", ha explicado.

José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha apuntado que el Gobierno ha optado por la "microcirugía" e intervenir en el subsector de los transportes, que es el que incide en los precios, remarcando que el Estado hace lo mismo, especialmente con el sector primario.

Manuel Hernández (PSOE) ha resaltado el apoyo de su grupo al decreto "por responsabilidad" pese a que las medidas son "insuficientes" y la iniciativa del Gobierno es "precaria". "El decreto llegó mal y se quedó corto", ha explicado.