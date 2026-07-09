El Parlamento canario defiende la unidad de las asambleas autonómicas para avanzar juntas en la implantación de IA

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, en la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (COPREPA) - PARLAMENTO DE CANARIAS

Astrid Pérez presidirá este viernes en el Senado la reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE)

SANTA CRUZ DE TENERIFE/ MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (COPREPA) ha celebrado este jueves en el Senado una jornada sobre Inteligencia Artificial (IA), adentrándose en ámbitos como la gestión documental, la búsqueda y análisis de información, la digitalización de fondos y el tratamiento del conocimiento parlamentario.

La jornada ha contado con la presencia de la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, quien defendió la necesidad de que los parlamentos avancen "de forma conjunta" en la implantación y desarrollo de la Inteligencia Artificial en su funcionamiento, compartiendo experiencias y buenas prácticas.

Todo ello, ha proseguido, para reforzar la calidad democrática y acercar las instituciones a la ciudadanía.

"La inteligencia artificial va a cambiar la relación entre las instituciones y los ciudadanos, permite más participación e interconexión, un ejemplo es en el subtitulado de toda la actividad parlamentaria que acerca nuestra Cámara a las personas con discapacidad auditiva, y que ahora pueden seguirnos gracias a los avances tecnológicos", ha recordado la presidenta de la Cámara regional.

Este viernes, Astrid Pérez presidirá en el Senado la reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), el primer encuentro del órgano de dirección de la organización tras su reelección al frente de la presidencia de la conferencia europea.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En la COPREPA, que llevaba por título "La Inteligencia Artificial en los Parlamentos: agilidad, transparencia y modernización", el director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Senado, Manuel Pereira, ha realizado una ponencia para explicar la experiencia de la Cámara Alta en el uso de la IA.

En concreto, ha centrado su intervención en las oportunidades y desafíos de la Inteligencia Artificial en los diferentes parlamentos, ya que algunas asambleas autonómicas han iniciado ya procesos de adopción de estas tecnologías.

Principalmente, los parlamentos autonómicos están empezando a utilizar la IA en ámbitos como la gestión documental, la búsqueda y análisis de información, la digitalización de fondos y el tratamiento del conocimiento parlamentario.

El responsable tecnológico del Senado ha subrayado que la incorporación de la IA debe ir acompañada de una adecuada gobernanza, mecanismos de supervisión, garantías de transparencia y protección de datos.

También ah destacado la importancia de mantener una "permanente supervisión humana" para asegurar su "alineación con los valores democráticos".

EL PAPEL DE LAS PERSONAS

Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Murcia y de la COPREPA, Visitación Martínez, ha destacado tres ideas: la necesidad de actuar con visión estratégica, la importancia de generar confianza mediante un uso responsable de la tecnología y el papel "central" de las personas en cualquier proceso de transformación digital.

Al hilo, ha reiterado que "la transformación digital solo tendrá éxito si va acompaña de responsabilidad institucional y de un firme compromiso con la calidad democrática".

Del mismo modo, ha lanzado un llamamiento a reforzar la cooperación entre los parlamentos autonómicos para compartir experiencias y avanzar conjuntamente en instituciones "más modernas, abiertas y preparadas" para los desafíos de este siglo.

Durante su primera intervención, Martínez ha recordado que la IA es ya "una realidad presente" que está comenzando a transformar la forma en que los parlamentos gestionan la información.

Asimismo, ha señalado que esta tecnología "puede convertirse en una herramienta decisiva para avanzar en tres objetivos fundamentales de las instituciones parlamentarias: la agilidad, la transparencia y la modernización institucional".

También ha tomado la palabra el presidente del Senado, Pedro Rollán, que ha destacado que la Cámara Alta es la primera institución legislativa en España en aprobar unas directrices de uso de la IA en su actividad parlamentaria.

Eso sí, ha advertido que la utilización de la IA debe llevarse a cabo con responsabilidad y en base a principios éticos y jurídicos. Por ello, ha alertado de que "en ningún caso" se debe introducir información sujeta a secreto parlamentario.