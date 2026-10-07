El Parlamento canario reconoce el trabajo de los fotoperiodistas que han documentado la actividad de la institución - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha reconocido este miércoles la trayectoria, dedicación y compromiso de los fotógrafos y fotógrafas que, a lo largo de las distintas Legislaturas, han sido responsables de documentar en imágenes la actividad de la Cámara autonómica.

El acto, celebrado en el despacho de la Presidencia, reunió a 13 profesionales vinculados a la cobertura gráfica del Parlamento, desde quienes comenzaron a trabajar durante la primera Legislatura hasta fotógrafos y fotógrafas que se han incorporado en los últimos años.

Un encuentro con el que la Presidencia ha puesto en valor una labor que, en muchas ocasiones, transcurre en un segundo plano, pero que resulta fundamental para dejar constancia de la actividad parlamentaria y acercarla a la ciudadanía.

Durante el encuentro, Astrid Pérez ha destacado que la fotografía constituye "una herramienta esencial" de comunicación, subrayando el papel de estos profesionales a la hora de trasladar a través de sus imágenes lo que sucede en el Parlamento.

"Muchas veces una imagen transmite más información que el propio texto. Detrás de cada fotografía hay una mirada, un instante y la capacidad de contar lo que está ocurriendo en esta Cámara. Quiero agradecerles su profesionalidad, su dedicación y tantos años de trabajo para que los canarios puedan conocer y recordar lo que sucede en el Parlamento", ha señalado la presidenta.

Astrid Pérez ha puesto también de relieve que el trabajo de los fotógrafos permite construir la memoria gráfica de la institución y conservar el testimonio de sus principales acontecimientos, de las sesiones parlamentarias y de quienes han formado parte de la actividad de la Cámara a lo largo de los años.

Por su parte, la fotógrafa María Pisaca ha agradecido a la presidenta la iniciativa y el reconocimiento a una profesión que, según señaló, no siempre recibe la atención que merece.

"A veces nuestro trabajo no está suficientemente reconocido y pocas veces se nos presta la atención que debería a una labor que es indispensable para que los canarios sepan qué pasa en el Parlamento", ha manifestado Pisaca.

El encuentro permitió reunir a profesionales de diferentes generaciones y trayectorias, que han contribuido con su trabajo a construir el archivo fotográfico de la institución y a trasladar a los medios de comunicación y a la sociedad canaria la actividad desarrollada en el Parlamento.

Los profesionales reconocidos fueron Juan José Luis, Miguel Barreto, Alex Rosa, Ramón de la Rocha, Fran Pallero, Sergio Méndez, Estefanía Briganti, María Pisaca, Trino Abreu, Pepe Torres, Rafa Avero, Poldo Cebrián y Carlos González.