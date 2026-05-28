El Parlamento inaugura 'Canarias, Tierra Mágica', una muestra de Julio Padrón que pone en valor la identidad isleña

La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, asiste a la inauguración en la Cámara regional de la exposición 'Canarias, Tierra Mágica', del pintor herreño Julio Padrón - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha acogido este jueves la inauguración de la exposición 'Canarias, Tierra Mágica', del pintor herreño Julio Padrón, una muestra que adquiere un "simbolismo especia"l durante la semana del Día de Canarias, al poner en valor la identidad, la luz y los paisajes únicos del archipiélago.

La exposición ha sido inaugurada por la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, junto al artista, y con el acompañamiento del diputado Carlos Ester Sánchez.

Durante el acto, la presidenta ha destacado la originalidad y la magia de las obras de Julio Padrón, capaces de transmitir la esencia de Canarias a través del color y la luminosidad de sus paisajes.

Natural de El Hierro, Julio Padrón ha dedicado buena parte de su trayectoria a retratar el paisaje canario desde una visión artística profundamente ligada a la emoción y la memoria de las Islas. El autor define esta muestra como una invitación a descubrir "la luminosidad del paisaje canario" y la magia que siempre le ha inspirado.

La exposición podrá visitarse en la sala de exposiciones del Parlamento hasta el próximo 13 de junio de 2026.