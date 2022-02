El Parlamento, con el rechazo de Sí Podemos, solicita que los trenes entren en la red ferroviaria estatal

El Cabildo de Tenerife debate este viernes una moción similar con la amenaza de Sí Podemos de romper el pacto de Gobierno

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con el rechazo de Sí Podemos, una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Mixto en la que solicita la inclusión de los trenes de Tenerife y Gran Canaria en la Red Ferroviaria de Interés General como paso previo para conseguir fondos de financiación.

Ricardo Fernández (Cs) ha dicho que los trenes contribuirán a lograr un transporte sostenible en las islas y a mejorar la movilidad de los ciudadanos, ofreciendo una alternativa al vehículo privado, subrayando que en los últimos años se ha invertido mucho dinero en la planificación de proyectos por parte del Estado y los cabildos.

Ha comentado que si fuera concejal o consejero también "votaría sí" a esta propuesta, en alusión a las propuestas similares que se debaten en los cabildos.

Luz Reverón (PP) ha defendido la "coherencia" de su grupo frente a otros que priorizan sus "sillones", criticando el "cambio de criterio" del Gobierno de Canarias para mantener los pactos de gobierno con los "comunistas" de Sí Podemos en el Ejecutivo y el Cabildo de Tenerife, donde Cs llegó a retirar una moción.

Por ello, ha pedido a todas las fuerzas políticas que apoyen una iniciativa similar que va a presentar su partido en el Cabildo el próximo viernes.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha comentado que ambos cabildos no han terminado aún de elaborar sus planes de movilidad por lo que no entiende que se quiera caminar "hacia el tren" sin tener aún un diagnóstico.

Ha comentado que hay "alternativas posibles" como las guaguas eléctricas, planes de movilidad de las empresas o el uso de las nuevas tecnologías y en el caso concreto de Tenerife, apoya los carriles BUS VAO frente al tren, que tiene "contestación social".

Marrero ha defendido, sin éxito, una enmienda en la que pedía esperar a que los cabildos finalizaran sus planes de movilidad.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que su grupo está a favor de los trenes porque mejoran la sostenibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos y son una "alternativa potente" al vehículo privado, al tiempo que ha pedido "consenso" con los cabildos y los ayuntamientos.

Carmen Hernández (NC) ha comentado que su partido siempre ha estado a favor del desarrollo de los trenes porque ayudan a la movilidad y la "descarbonización", y aunque los planes de movilidad son "esenciales", todo indica que hay que apostar por el transporte público de forma integral con trenes, guaguas y taxi.

NC DICE QUE EL CARRIL BUS VAO "ES UN PARCHE"

"El carril BUS VAO es un parche", ha indicado, subrayando que el parque móvil de las islas es "insostenible" y la única solución pasa "por los trenes".

Lucas Bravo de Laguna (CC-PNC) ha dicho que es "inconcebible" que en Canarias no haya un acuerdo para impulsar los trenes y en el caso concreto de Gran Canaria "está parado" y en medio de la "inacción" del Gobierno regional, que había solicitado que los proyectos tuvieran fondos europeos. "¿Qué ha pasado?", se ha preguntado.

Además, no entiende como Podemos apoya el tren en Gran Canaria y no lo hace en Tenerife, y cree que "no es justo" que si el proyecto se bloquea en Tenerife lo haga también en Gran Canaria. "El Gobierno está fallando estrepitosamente", ha comentado.

Jorge González, del Grupo Socialista, ha dicho que la movilidad "es uno de los principales problemas" de las islas y los trenes son una buena alternativa y son sostenibles, si bien ha dejado claro que la competencia es de los cabildos aunque será la comunidad autónoma la que solicite la inclusión de los trenes en la red de interés general.